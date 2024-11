Décidément, l'actualité tourne beaucoup autour du hardware c'est jours-ci dans le monde du gaming. D'une part, la PS5 Pro s'apprête à sortir officiellement demain, jeudi 7 novembre. D'autre part, Nintendo prend enfin la parole pour officialiser les premiers détails à propos de celle qu'on appelle pour le monde la « Switch 2 ». Il ne manquait donc plus que du nouveau du côté de Microsoft. Justement, un journaliste vient de partager des informations qui laissent penser que la fameuse « Xbox Portable » approcherait bien.

La venue d'une « Xbox Portable » commence à se préciser

La rumeur enfle depuis des mois. Une nouvelle console serait en préparation chez Microsoft. Un journaliste bien informé, Jez Corden, aurait d'ailleurs eu des nouvelles à son propos. Dans le podcast The Xbox Two, qu'il anime avec Rand al Thor 19 sur la chaîne éponyme de ce dernier, il a rapporte ce qu'une source bien informée lui aurait précisé, à savoir que Xbox présenterait du « nouveau hardware l'année prochaine ».

Il apporte quelques détails supplémentaires. À l'en croire, il s'agirait d'un matériel « mobile », qu'on pourrait emmener partout avec soi. Notons également cette petite mention de la possibilité de « poser sur une table » la machine... Quelle que soit la forme que celle-ci prendrait, il ne s'agirait donc pas d'un nouveau modèle de console de salon, à l'instar des nouvelles Xbox Series prévues pour la fin de cette année. On pense donc vraiment à une « Xbox Portable ».

En termes de hardware, Il existe déjà un écran adaptable pour la Xbox Series S. © G-Story

En parallèle, l'agenda du constructeur devrait se concentrer sur les prochains jeux à venir pour la fin 2024. De fait, Jez Corden ne croit vraiment pas que la « Xbox Portable » sera annoncée dans les semaines imminentes. Selon ce qu'il a entendu, Microsoft ne montrera pas exemple pas de hardware aux Game Awards, en décembre prochain. Toutefois, il a encore du mal à imaginer à quelle occasion elle pourrait être présentée... peut-être pendant un « showcase en juin » ?

Dans tous les cas, la « Xbox Portable » serait dévoilée la même année que la « Nintendo Switch 2 ». Ce faisant, Microsoft tendra à rivaliser avec son concurrent. Si Big N propose quelque chose de plus avancé techniquement, une vraie compétition pourrait donc se mettre en place entre les deux, ainsi que Valve et son Steam Deck, et pourquoi pas avec Sony qui, selon les dires, plancherait également sur une nouvelle « PlayStation Portable ».