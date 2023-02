Microsoft fait le ménage et supprime plus de 40 jeux de ses anciens stores en ligne. Il est temps de passer à autre chose et la firme verte prend les devants.

S’il est courant de voir de vieux jeux être jeter définitivement à la poubelle, il est plus rare de voir autant de titres disparaître d’un coup. Pourtant, Microsoft s’apprête à retirer pas moins de 44 jeux Xbox 360 de ses stores en lignes. C’est donc le moment où jamais de mettre la main dessus.

Microsoft supprime des jeux, il est temps de passer aux consoles new gen

De gros titres, et tous leurs DLC associés, comme Dark Souls, Left 4 dead 1 et 2, plusieurs Assassin’s Creed ou encore des Call of Duty vont donc passer à la trappe dès le 7 février prochain. Microsoft précise toutefois plusieurs choses. Premièrement, les jeux achetés en éditions physiques pourront toujours être jouables, tout comme les jeux numériques ayant été achetés précédemment. Si les 44 jeux listés ci-dessous seront bel et bien inaccessibles dans le magasin en ligne des consoles Xbox 360, il est également bon de noter que certains seront toutefois encore disponibles via les magasins en ligne sur Xbox One et Xbox Series et / ou via la rétrocompatibilité.

Listes des jeux Xbox supprimés le 7 février 2023