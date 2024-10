Après des annonces qui commençaient à brouiller les joueuses et joueurs ces dernières semaines, Microsoft veut frapper fort. Après son dernier Showcase très japonisant, le constructeur est revenu ce soir avec une nouvelle conférence cette fois dédiée à ses partenaires tiers. Revivez ce Xbox Partner Preview avec nous !

Xbox met l'eau à la bouche

Il nous a mis en tension d'entrée : Alan Wake 2 a ouverte la conférence avec son DLC intitulé “The Lake House”. Voilà qui nous plonge déjà dans l'ambiance d'Halloween, à deux semaines du 31 octobre. L'ambiance a continuité dans l'horreur avec Cronos. Visiblement, Bloober Team est décidé à nous faire peur après Silent Hill 2. Et pour bien rappeler que nous sommes en octobre, Phasmophobia s'est aussi annoncé sur Xbox afin de faire trembler tout le monde.

On retiendra aussi la présentation délirante du prochain Like a Dragon, le bien nommé Pirate Yakuza in Hawaii. On a ainsi eu un aperçu du gameplay de ce cet opus à l'ambiance de piraterie. Dans un tout autre style, Wuchang Fallen Feathers s'est de nouveau montré comme prévu. Ce jeu chinois développé par Leenzee Games et édité par 505 donne décidément très envie avec son gameplay. Mais la grosse surprise de la soirée aura été l'annonce en world premiere de Subnautica 2 ! Et pour pimenter le tout, le jeu sous-marin s'offrira en coopération.

© Microsoft

Toutes les annonces du Xbox Partner Preview d'octobre 2024

Alan Wake 2 The Lake House, le DLC se date à la conférence Xbox

Cronos: The New Dawn

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

Mouse s'est montré une fois de plus au Xbox Partner Preview

Subnautica 2 s'annonce et promet une arrivée dans le Xbox Game Pass

Animal Well

Edens Zero attise les fans

Eternal Strands

Mistall Hunter

Wheel World fait voyager la conférence Xbox

Phasmophobia arrive enfin sur les consoles de Microsoft

The Legend of Baboo

Wuchang: Fallen Feathers montre son gameplay

FBC Firebreak