On doit cette découverte à Microsoft Central, qui a partagé l'e-mail envoyé par Sarah Bond, Présidente de Xbox. Alors que les Xbox Series semblent peiner à trouver leur public, la console next-gen de Microsoft sera-t-elle celle qui va mettre tout le monde d'accord ? Il semblerait en tout cas que l'objectif soit clair en interne.

La next-gen déjà en marche chez Xbox

Alors que les ventes n'ont pas vraiment été au beau fixe pour les Xbox One et Series, l'avenir de la console next-gen marquée d'un X pourrait être plus prometteur. Sarah Bond, Présidente de la branche gaming de Microsoft, a en tout cas voulu motiver les troupes via un e-mail envoyé en interne. Celui-ci reprend plus ou moins les termes déjà évoqués lors du podcast officiel de février dernier, en réponse aux rumeurs s'agissant de porter certaines exclusivités chez la concurrence.

« Nous nous lançons à pleine vitesse sur notre hardware next-gen et nous concentrons sur la proposition du plus grand bond technologique jamais vu dans une génération de consoles ». Dans une seconde partie, l'e-mail indique la formation d'une équipée dédiée à la préservation des jeux. Comprenez par là que Xbox se penche déjà sur un moyen de rendre rétro-compatible la majeure partie des jeux sortis sur Xbox, en préparation donc du futur hardware à venir. Nous pourrions en apprendre plus lors du Xbox Showcase 2024 prévu le 10 juin à venir.

Plus de Téra que de Flops pour la prochaine génération de consoles ?

Il semblerait donc que Xbox ne se démonte pas et entend bien être un sérieux compétiteur sur le marché des consoles avec la next-gen. Dans le cadre de son procès contre la FTC s'agissant du rachat d'Activision Blizzard, il avait alors été évoqué dans des documents leakés un potentiel hybride entre natif et Cloud. Microsoft n'a en tout cas jamais caché son amour pour le Cloud Gaming, notamment grâce à sa puissante infrastructure Azure. Il est toutefois encore trop tôt pour être certain d'un tel ajout.

Il serait également question, en supplément, d'une console portable native. En parallèle de la PS5 Pro, une autre Xbox Series serait prévue, avec la même fiche technique que la Series X, mais sans lecteur. La branche gaming de Microsoft semble donc vouloir mettre le paquet sur le hardware à l'avenir. Espérons toutefois qu'elle parviendra à tenir ses promesses. Rappelons que la Series X devait être « la console nouvelle génération la plus puissante », notamment en termes de Téraflops. La réalité technique, et surtout les ventes, ont cependant raconté une toute autre histoire.