Dès novembre 2024, une nouveauté attend les utilisateurs de l'application Xbox sur Android. Grâce à une mise à jour majeure, ils pourront non seulement acheter des jeux directement depuis l'application, mais aussi y jouer via Xbox Cloud Gaming. Cette fonctionnalité, longtemps réclamée, a été confirmée par Sarah Bond, la présidente de Xbox. Et elle marque un tournant pour les utilisateurs mobiles.

Une décision de justice parfaite pour Xbox

Ce changement fait suite à une décision récente d'un tribunal américain. Cette décision oblige Google à ouvrir son magasin d'applications mobiles à d'autres acteurs. Résultat ? Dès le 1er novembre 2024, Xbox pourra offrir aux utilisateurs plus de flexibilité et de choix dans leurs achats de jeux. Selon Sarah Bond : « La décision du tribunal d'ouvrir le store mobile de Google aux États-Unis offre plus de choix et de flexibilité. Nous sommes ravis de permettre aux joueurs d'acheter et de jouer directement via l’application Xbox sur Android. »

Ce n’est pas une surprise totale. Microsoft a déjà pris des mesures pour simplifier ses services mobiles. L'application Xbox a fusionné avec l’ancienne application Xbox Game Pass. Désormais, toutes les fonctionnalités, y compris le cloud gaming, sont accessibles en un seul endroit. Avec cette mise à jour, les joueurs pourront acheter un jeu directement dans l'application. Puis y jouer immédiatement en streaming via le cloud, sans avoir à le télécharger.

Un gros changement

C’est une avancée majeure. Car elle simplifie encore plus l'accès aux jeux, surtout pour ceux qui préfèrent le jeu instantané sans se soucier de l'espace de stockage. Ces nouveautés s’inscrivent dans la stratégie mobile de Microsoft. Après avoir acquis Activision Blizzard King en 2023, la société a exprimé son ambition de créer un Xbox Mobile Store. Prévu à l'origine pour juillet 2024, ce projet est encore en développement, bien qu’une page web dédiée ait déjà été repérée. Il est clair que Microsoft veut concurrencer Google et Apple sur le marché des jeux mobiles.

La mise à jour de l'application Xbox sur Android marque une nouvelle étape dans la stratégie de Microsoft. En offrant la possibilité d'acheter et de jouer à des jeux directement via le cloud, Microsoft facilite l'accès aux jeux pour les utilisateurs mobiles. Ce mouvement pourrait bouleverser le marché du jeu sur mobile et offrir aux joueurs une expérience plus fluide et instantanée.

Source : threads