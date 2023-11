La Xbox, que ce soit la One ou la Series X|S, dispose de tout un tas d'applications bien utiles. Pour certaines, on se voit mal s'en passer tant on a pris l'habitude de s'en servir. Malheureusement, Microsoft semble avoir un compte à régler avec l'une d'entre elles. En effet, le géant américain a l'air d'être prêt à en effacer une, et ça pourrait tout changer pour la console.

Une application Xbox en danger ?

Si vous êtes un habitué des consoles Microsoft, vous connaissez sans aucun doute les Points Rewards. Petit rappel au cas où, il s'agit d'une application à télécharger qui vous permet de gagner des points en accomplissant des quêtes diverses et variées. Ces derniers peuvent ensuite être échangés sur la boutique contre des cartes-cadeaux, un abonnement au Xbox Game Pass, ou encore une manette. Sur le papier, c'est alléchant mais elle n'a pas toujours fait l'unanimité.

De nombreux joueurs se sont plaints du manque d'ergonomie de l'application, et de l'absence de fonctionnalités qui la rendrait indispensable. Eh bien, visiblement, le concurrent de PlayStation a bien compris le message, et semble avoir pour projet de fermer l'application. Comme l'a repéré un joueur brésilien, en se connectant à Microsoft Rewards, il a vu un message qui lui disait que le service allait fermer fin novembre 2023. Avons-nous affaire à une bourde de la part de la firme ?

Avec le nouveau menu Rewards sur Xbox, les joueurs n’auront plus besoin d'utiliser une application à part pour gagner ou échanger des points Rewards. À compter de décembre 2023, nous ne publierons plus d’offres dans l’application Microsoft Rewards et nous nous concentrerons plutôt sur de nouvelles activités dans le menu Rewards.

Crédits : IdleSloth84 via X.

La fin d'une ère ?

A première vue, on est donc bien face à la disparition de l'application. Néanmoins, ce serait pour laisser place à un nouveau programme plus facile à utiliser pour les joueurs Xbox. En fait, Microsoft a simplement l'air d'avoir répondu aux attentes des fans. Les plaintes au sujet des Points Rewards se font entendre depuis un certain temps. C'est donc une manière comme une autre d'y mettre fin. Il ne reste plus qu'à découvrir de quoi il en retournera exactement, en sachant que pour l'instant, rien n'est confirmé.