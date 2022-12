Une ancienne exclusivité PS5, PS4 et PC Epic Games Store se date sur Xbox Series X|S, One et sur la boutique Steam. Un hit de 2022 qui va d'ailleurs recevoir une nouvelle mise à jour.

Connaissez-vous le kung fu ? Un jeu indépendant génial va vous enseigner la discipline sur les consoles Xbox et PC Steam d'ici l'année prochaine.

Sifu annoncé sur Xbox Series X|S, One et PC Steam

Après son « joli coup d'essai » Absolver, le studio français Sloclap a mis tout le monde d'accord avec Sifu. Un jeu de combat « avec des mécaniques pointues de kung fu et une action digne des films d'arts martiaux ». Un titre où le héros vieillit à chaque mort.

Sifu est un jeu de combat réaliste en vue à la troisième personne, avec des mécaniques pointues de kung fu et une action digne des films d'arts martiaux qui vous entraîne dans une quête de vengeance. Dans Sifu, que vous incarniez un homme ou une femme, vous méditerez sur cette question au cours de votre quête de vengeance où vous traquerez les assassins de votre famille. Seul contre tous, aucun allié, des hordes d'ennemis, et une mystérieuse amulette qui vous ramène à la vie à chaque trépas. Mais, prenez garde ! Votre arme secrète a un prix : la vieillesse et ses conséquences.

Plébiscité par la presse et les joueurs, malgré un énième débat sans sur la difficulté, Sifu sera disponible en mars 2023 sur Xbox Series X|S, One et PC Steam. À l'origine, c'était une exclu console PS5 et PS4, et sur PC, c'était limité à l'Epic Games Store.

Un nouveau mode de jeu en bonus

La sortie de Sifu en mars prochain sur les consoles Xbox et PC Steam coïncidera avec le lancement d'une mise à jour gratuite et du mode inédit Arènes. Une série de défis pour débloquer d'autres modificateurs de gameplay, de nouveaux mouvements pour le protagoniste, des cheats et tenues exclusives.