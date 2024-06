Ah, les fuites d’informations… quand ce ne sont pas des dataminers qui fouillent les fichiers, ou des “insiders” qui balancent toutes les infos qu’ils ont, ce sont les professionnels eux-mêmes qui font des boulettes. Et c’est ce qui vient de se passer aujourd'hui avec une grosse exclusivité Xbox. Cette dernière sera vraisemblablement présentée ce soir au Xbox Showcase, elle s'est gâché la surprise toute seule.

Une grosse exclu Xbox confirmée avant l'heure

Nous sommes le 9 juin 2024, à quelques heures du grand Xbox Showcase. En pleine période du Summer Game Fest 2024, Microsoft s’apprête à nous dévoiler ses titres à venir et avec le récent rachat d’Activision, on sait qu’il va y avoir du grabuge. D'office, Call of Duty Black Ops 6 sera bien présent, c’est évident. Ce dernier va même avoir droit à son live d’une heure juste après le showcase. Mais Xbox n’a pas que ça dans sa manche. Il se dit qu’un certain Gears 6 serait aussi de la partie, tout comme un nouveau DOOM (on croise les doigts très fort).

Nous verrons. Mais ce qui est sûr, c’est qu’il y aura bien du State of Decay 3. Oui, la célèbre licence zombiesque fera un coucou avec une bande-annonce visiblement. C’est le studio Undead Labs lui-même qui a vendu la mèche en mettant à jour son site et ses informations.

State of Decay 3 sera présent au showcase de ce soir, le studio à fait une boulette !

Manque de bol, un communiqué a été dévoilé avant l’heure et s’il a rapidement été supprimé, Internet l’avait déjà repéré et Internet n’oublie jamais. C’est sur Reddit que l’info a été rapportée. Undead Labs s’apprête à entrer dans une nouvelle ère et le fera savoir ce soir. Le communiqué de presse, désormais indisponible (merci Insider Gaming), affirme qu’une « bande-annonce de State of Decay 3 » sera diffusée ce soir. Cette dernière permettra également de « découvrir la nouvelle marque d’Undead Labs ».

Pour l’heure, on ne sait pas grand-chose de ce nouvel opus. Mais on se doute qu’il s’agira, une fois de plus, d’un jeu de survie en monde ouvert jouable seul ou en coopération. Les State of Decay n’étaient pas vraiment des monstres techniques ou de véritables incontournables. Néanmoins, ils restent des titres très efficaces et amusants qui ont une très grosse communauté de fans. Ce troisième épisode est donc très attendu et visiblement, on en saura plus ce soir.