Les Xbox Series X|S n'auraient pas dû être les seules consoles Microsoft sur cette génération. Pendant un temps, la firme de Redmond a réfléchi à une solution moins onéreuse en termes de coût de production, avec un prix de vente encore bien en dessous des machines actuelles. Mais après maintes discussions, la société a fini par abandonner pour une raison : un tarif trop élevé par rapport au projet voulu.

La Xbox Keystone se dévoile malgré son annulation

Le Game Pass et les Xbox Series X|S font partie de la stratégie de Microsoft, qui investit également beaucoup dans le cloud gaming. Une technologie qui permet, entre autres, de jouer à des jeux récents sans avoir besoin d'une machine surpuissante. Mais il est en revanche obligatoire d'avoir une connexion internet en fibre, puisqu'il faut streamer les titres. De cette manière, vous pouvez par exemple utiliser une Xbox One pour Hellblade 2, alors que c'est à la base une exclusivité Series X|S et PC. À l'origine, Microsoft voulait avoir un produit type pour mettre en avant le xCloud : la Xbox Keystone. Une console dépourvue de lecteur optique, nettement moins puissante et donc moins cher que les machines actuelles.

« Keystone. Elle coûtait plus chère que ce nous souhaitions lorsque nous l'avons construit avec le matériel que nous avions. Nous avons décidé de rediriger les efforts de l'équipe qui en avait la charge afin de développer l'application de streaming pour les téléviseurs connectés » avait déclaré Phil Spencer, patron de Xbox, pour expliquer l'abandon du projet en 2022. Il avait ajouté que l'entreprise visait à un prix de 99 voire 129$ maximum.

Spencer avait toutefois laissé une porte ouverte, mais en attendant, une image de la Xbox Keystone est sortie. Un cliché du brevet déposé par Microsoft. Elle aurait pris la forme d'un carré, avec un cercle et une plaque « Hello from Seattle », et aurait été équipée d'un port USB-A et d'un bouton alimentation Xbox à l'avant. Et même sembel t-il une touche d'appairage pour une manette. À l'arrière, ça aurait été aussi très dépouillé avec un port HDMI, Ethernet et la prise pour brancher l'alimentation.