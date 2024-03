ID@Xbox (ou ID Xbox ) vous connaissez ? C’est une initiative qui permet à certains petits studios d’avoir un peu de soutien pour la création de leur jeu sur PC et Xbox Series, au moins en ce qui concerne toute la partie visibilité. Grâce à ça, nous avons pu découvrir un paquet de petites merveilles ou de jeux intriguants. La plupart commence d’ailleurs en tant qu’exclusivité Xbox et n’apparaissent donc que sur les consoles de la firme et sur PC. Mais parfois, il arrive qu'après quelques temps, ces exclusivités finissent par débarquer sur d’autres supports, c’est le cas aujourd’hui avec deux petites pépites ! On est loin des dernières grosses exclus Xbox annoncées sur PS5, mais ces deux titres ne manquent pas d’arguments.

Deux petites exclus Xbox débarquent sur d'autres plateformes dont la PS5 !

L’un est un jeu de puzzle plateforme poétique et visuellement enchanteur, tandis que le second opte plutôt pour le metroidvania un peu dark. Planet of Lana et The Last Case of Benedict Fox arrivent très prochainement sur de nouvelles plateformes ! Avis aux amateurs, si les jeux ont quelques défauts, ils sont suffisamment atypiques pour venir titiller votre curiosité et mérité clairement un coup d'œil. Après des mois d'attente, ces deux jeux quitteront très prochainement leur statut d'exclusivité Xbox, comme annoncé il y a un petit moment pour chacun d'eux.

The Last Case of Benedict Fox arrive sur PS5 en mars

The Last Case of Benedict Fox fut l’un des jeux sensation des ID@Xbox avant de faire retomber le soufflé à sa sortie. Un metroidvania singulier à la direction artistique et à l’univers hyper intéressant. Malheureusement à sa sortie en exclusivité sur Xbox et PC, le jeu manque de précision dans son gameplay et tout n’est pas rose. Depuis, il s’est tout de même amélioré et propose une expérience des plus sympathiques. The Last Case of Benedict Fox reste une petite pépite très sympa à se faire sur le pouce. Le jeu sortira dès le 26 mars prochain sur PS5 dans une Definitive Edition bourrée de nouveaux contenus. D'ailleurs, les joueurs PC et Xbox Series ne seront pas oubliés puisque la mise à jour sera aussi disponible pour eux. Voilà, ne boudez pas.

Planet of Lana, un peu de poésie sur PlayStation et Nintendo Switch

Véritable petite merveille visuelle, Planet of Lana est le second jeu anciennement exclusif Xbox à s’ouvrir aux autres supports. Un jeu de plateforme teinté de puzzle où l’on incarne une jeune fille cherchant à retrouver les siens dans un monde en proie à la catastrophe. Un voyage bourré de tableaux enchanteurs porté par une direction artistique douce et poétique, mais qui ne manquera pas de piquant le cas échéant. Derrière son joli minois, Planet of Lana est aussi un conte apocalyptique où tout n’est pas rose bonbon, loin de là. Comme Benedict Fox, Planet of Lana sortira sur PS5, mais aussi sur PS4 et Nintendo Switch (il sera parfait sur cette machine d’ailleurs), et ce dès le 16 avril prochain.