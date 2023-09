Ça y est, les joueurs peuvent enfin se lancer dans Starfield, l'exclusivité Xbox tant attendue. Une partie d'entre eux en tout cas, puisque ceux qui ne bénéficient pas de l'accès anticipé devront patienter jusqu'au 6 septembre prochain. Avec lui, Microsoft tient son exclu phare, son vrai system seller comme nous le disons dans notre test. Bien sûr, les joueurs attendent quand même d'autres titres majeurs sur leur console en plus de Starfield dans les années à venir. Malheureusement, l'une d'elles pourrait ne jamais voir le jour...

Une exclu Xbox qui passe à la trappe

Jez Corden, le rédacteur en chef de Windows Central, a récemment fait parler de lui en indiquant que la Nintendo Switch 2 aurait été dévoilée à une sélection de développeurs et de journalistes lors de la Gamescom 2023. Cette fois, l'homme évoque l'actualité de Microsoft sur son compte X, mais la nouvelle est beaucoup moins bonne. Selon lui, une exclusivité portant le nom de code « Chinook » aurait été annulée il y a un moment. Ce projet confidentiel était à priori un jeu de stratégie « accessible » prévu sur Xbox et PC. Jez Corden, dont les informations sont généralement plutôt fiables, ne s'étend pas sur les raisons de l'annulation du développement.

Les informations sont très limitées, et il est donc compliqué de savoir si les joueurs Xbox passent réellement à côté de quelque chose. La firme de Redmond aurait-elle voulu par exemple un clone d'Age of Empires 4 avec une prise en main aisée pour les néophytes du genre ? S'agissait-il d'un autre type de jeu de stratégie ? On ne le saura pas visiblement. Mais l'idée fera peut-être des déçus, surtout qu'il y a déjà eu des annulations d'exclusivités par le passé. En effet, Platinum Games travaillait sur un certain Scalebound pour Xbox avant que celui-ci soit finalement annulé en 2017 après plusieurs années de développement. Un gros coup dur alors que le titre en monde ouvert s'annonçait très prometteur et que ses bandes-annonces avaient mis à l'eau à la bouche de beaucoup de monde.

Des projets annulés chez Microsoft... mais pas que

Difficile d'être déçus pour un titre dont personne ne connaissait l'existence jusqu'aujourd'hui, mais ces tristes dénouements nous en rappellent d'autres. Comme celui de Fable Legends, un jeu de Lionhead Studios qui devait sortir sur PC et Xbox One avant de connaître un sort funeste. Heureusement, Fable 4 est bien en développement, même s'il ne s'agira pas d'une suite comme Fable Legends, mais d'un reboot.

On espère que certains jeux, dont le développement semble être compliqué selon diverses sources, à l'image de Perfect Dark ou de l'arlésienne Everwild, ne finissent pas par être enterrés à leur tour. C'est tout de même peu probable que ce dernier, conçu par Rare, soit mis à la poubelle puisque le rédacteur en chef de VGC indiquait récemment que la conception n'était pas à l'arrêt. Au-delà même de ces exemples, l'annulation de jeux non annoncés est le quotidien de toute société. Peu importe s'il s'agit d'un des trois grands constructeurs du marché ou d'un éditeur.