Avec perte et fracas, une véritable hécatombe s'est produite dans les rangs de Xbox, rapportée le 8 mai dernier. La marque s'est séparée d'Arkane Austin (Prey 2016, Redfall), Alpha Dog et Tango Gameworks (Ghostwire Tokyo, Hi-Fi RUSH). Roundhouse Studios a de son côté fusionné avec ZeniMax Online (The Elder Scrolls Online). Le lendemain, le directeur de Microsoft Game Studios indique que la branche gaming du géant américain a... besoin de davantage de jeux comme ceux produits par lesdits studios.

Xbox en proie au chaos dans ses rangs

Pour justifier la récente fermeture de quatre studios (et ce n'est visiblement que le début...), Matt Booty, directeur de Microsoft Game Studios, a indiqué vouloir se focaliser sur des licences fortes et porteuses. Le lendemain des faits, l'homme avance l'exact opposé lors d'une grande réunion. « Nous avons besoin de jeux de plus petite envergure qui nous rapportent du prestige et des prix ».

Or, c'est justement ce que représentait pour la marque Hi-Fi RUSH, développé par Tango Gameworks. Alors que son directeur Shinji Mikami était habitué aux jeux d'horreur mais voulait s'en détacher, ce titre a été un véritable vent de fraîcheur pour son studio et Xbox. Il a même connu un beau succès critique avec des prix aux Game Awards, à la Game Developers Conference et à la cérémonie des BAFTA. Malheureusement, le succès d'estime n'a a priori pas été synonyme de succès commercial autant qu'escompté. Ce qui aurait motivé la tragique fermeture de Tango Gameworks.

Hi-Fi RUSH s'est avérée être une réussite à plus d'un titre, mais hélas... © Tango Gameworks

Des dirigeants aux propos incohérents

Aaron Greenberg, vice-président de la partie marketing de Xbox, avait de son côté indiqué l'année dernière qu'Hi-Fi RUSH était un « succès retentissant pour la marque et les joueurs ». Phil Spencer, grand manitou de la branche gaming de Microsoft, avait de son côté déclaré : « vouloir donner aux équipes la plateforme créative pour pousser leurs compétences et aspirations ». Tango Gameworks revêtait à ce titre une place très particulière dans le cœur de la stratégie de Xbox, s'agissant du seul studio japonais de ses écuries.

Ainsi, Hi-Fi RUSH représentait dans tous ses aspects exactement tout ce que Matt Booty attendait... le lendemain de la fermeture de son studio. Alors que la tendance est aux coupes budgétaires, aux licenciements et aux annulations de jeux pour se « concentrer sur des licences fortes », comment offrir aux studios une plateforme créative afin de produire « des jeux de plus petite envergure apportant du prestige à Xbox » ?

Interviewée par Bloomberg concernant les récentes fermetures, la présidente de Xbox Sarah Bond avait ceci à dire : « Vous savez, l'une des choses que j'aime vraiment dans l'industrie du jeu vidéo, c'est qu'il s'agit d'une forme d'art créatif. Cela signifie que la situation et ce qui fonctionne pour chaque jeu et studio sont également uniques. Nous étudions donc chaque studio, chaque jeu, et tout un tas de facteurs quand il nous faut prendre des décisions et faire des sacrifices de ce genre. Mais nous revenons toujours à notre engagement à long-terme envers les jeux que nous créons, les consoles que nous construisons, afin de s'assurer que nous sommes en mesure de tenir nos promesses ». Encore faut-il que les dirigeants de Xbox se mettent d'accord sur lesdites promesses à tenir.