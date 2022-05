Le mois de mai entamé, il est temps pour Microsoft de révéler aux abonnés Xbox Game Pass la première partie du programme. Du moins officiellement, puisque des leaks ont déjà fait le travail à sa place. Sans surprise, ils étaient vrais et les joueurs retrouveront au menu du rogue-like, du visual novel, du sport et un peu de samouraï.

Les entrées Xbox Game Pass mai 2022

On va faire des déçus d’entrée de jeu, il n’y aucune trace de gros jeux. Pourtant, Fifa 22 et Battlefield 2042 pourraient être prochainement de la partie. Le Microsoft Store avait en effet fait une petite boulette et a révélé leur potentielle arrivée dans le Xbox Game Pass. En attendant, les abonnés au service pourront profiter de quelques sorties toutes fraîches, comme Loot River ou encore Trek to Yomi, le jeu d'action cinématographique de Devolver Digital.

Loot River (Cloud, Console, PC) - 3 mai

(Cloud, Console, PC) - 3 mai Trek to Yom i (Cloud, Console, PC) - 5 mai

i (Cloud, Console, PC) - 5 mai Citizen Sleeper (Cloud, Console, PC) - 5 mai

(Cloud, Console, PC) - 5 mai Danganronpa 2 : Goodbye Despair Anniversary Edition (Cloud, Console, PC) - 10 mai

(Cloud, Console, PC) - 10 mai Eiyuden Chronicles : Rising (Cloud, Console, PC) - 10 mai

(Cloud, Console, PC) - 10 mai This War of Mine : Final Cut (Cloud, Console, PC) - 10 mai

(Cloud, Console, PC) - 10 mai NHL 22 (Console) - 12 mai

Les premiers jeux du Xbox Game Pass de mai 2022

Les sorties XGP de mai 2022

Et comme chaque mois il y a une vague de départs. Manque de pot pour les retardataires qui viennent tout juste de s’abonner au Xbox Game Pass, quelques gros jeux s’en iront d’ici quelques jours. C’est par exemple le cas de GTA San Andreas - The Definitive Edition ou de Final Fantasy X/X-2 Remastered. Il n'est cependant pas encore trop tard pour les essayer.