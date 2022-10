On connaît d'ores et déjà les premiers jeux qui seront ajoutés au Xbox Game Pass d'octobre 2022. Cela annonce encore un excellent mois pour les abonnés.

Le mois d’octobre s'accompagne d’une nouvelle salve de jeux sur le Xbox Game Pass. Si Microsoft n’a toujours pas communiqué officiellement sur les premiers titres qui viendront garnir le catalogue dans les semaines à venir, on connaît déjà quelques ajouts d’octobre 2022. Et il y a l’une des grosses sorties du mois dans le lot.

Les jeux confirmés pour le Xbox Game Pass d'octobre 2022

Le Xbox Game Pass va encore être à la hauteur des attentes des abonnés. Alors que l’on ne connaît pas encore la liste officielle des jeux qui arriveront lors de la première moitié du mois, on sait d’ores et déjà que dix titres seront présents. Coutumier de la pratique, le service accueillera en effet plusieurs jeux en day one, dont trois particulièrement attendus. Comme d’habitude, il y en aura clairement pour tous les goûts. Entre l’un des meilleurs RPG de cette décennie, une suite d’un jeu narratif à succès et une exclusivité parfaite pour Halloween, octobre 2022 devrait être un excellent mois pour le Xbox Game Pass.

Medieval Dynasty - 6 octobre (consoles)

Coral Island - 11 octobre (consoles, PC)

Eville - 11 octobre (consoles)

Dyson Sphere Program - 13 octobre (PC)

Scorn - 14 octobre (consoles, PC)

A Plague Tale : Requiem - 18 octobre (consoles, PC, Cloud)

Norco - 20 octobre (consoles)

Persona 5 Royal - 21 octobre (consoles, PC)

Signalis - 27 octobre (consoles)

Gunfire Reborn - 27 octobre 2022 (consoles)

On rappelle que cela ne représente qu’une partie des jeux qui seront disponible sur le Xbox Game Pass sur l’ensemble du mois d’octobre. Il faudra néanmoins patienter encore un peu avant de connaître les titres déjà sortis qui viendront se greffer au tout. Avec Scorn, A Plague Tale Requiem ou encore Persona 5 Royal, les joueurs vont déjà être bien gâtés.