Le rachat d'Activision Blizzard alimente les conversations quotidiennes, et inquiète certains acteurs comme Sony qui pense que Microsoft pourrait saboter Call of Duty sur PS4, PS5 et au-delà. Mais les autorités de régulation craignent aussi une distorsion de concurrence sur divers marchés, mais pas que. Dans ses conclusions provisoires, le régulateur britannique estime que les prix du Xbox Game Pass pourraient flamber.

Une crainte justifiée ?

Un Xbox Game Pass vendu plus cher d'ici quelques mois ?

Dans le rachat d'Activision Blizzard, un sujet brûlant tourmente les autorités de régulation : Call of Duty. La CMA (Competition and Markets Authority) est en effet inquiète des répercussions négatives que cela pourrait engendrer en termes de concurrence, par rapport à PlayStation et Nintendo. Mais Microsoft l'a encore martelé, il veut traiter le FPS phare d'Acti comme Minecraft avec une disponibilité sur toutes les plateformes, même sur la petite Switch ou dans le PS Plus.

De plus, l'autorité de régulation britannique redoute une hausse des prix qui pourrait aller jusqu'à affecter les tarifs du Xbox Game Pass.

Le prix des abonnements (ndlr : au Xbox Game Pass) peuvent facilement être ajustés. Miccrosoft pourrait être incité à le faire une fois qu'il aura ajouté un contenu aussi populaire que celui d'Activision. Y compris Call of Duty. Via VGC.

La CMA fait fausse route selon Microsoft. La firme de Redmond déclare que, non, il n'y aura pas d'augmentation des abonnements Xbox Game Pass en cas de fusion.

Les prix du Xbox Game Pass n'augmenteront pas du fait de la fusion. Et certainement pas au point de compenser les avantages substantiels des titres d'Activision qui arrivent sur le service jour après jour. D'autant plus que le Game Pass continuera à être restreint par le buy to play (ndlr : l'achat traditionnel de jeux). Via VGC.

Brad Smith, président de Microsoft. Crédits : Twitter.

Les jeux Bethesda (The Elder Scrolls, DOOM) pris pour exemple

Pour convaincre de sa bonne foi, Microsoft cite l'acquisition de ZeniMax, la maison-mère de Bethesda :

C'est exactement ce que Microsoft a fait lorsque du contenu a été ajouté au Xbox Game Pass par le passé. Par exemple, lors du rachat de ZeniMax, cela a amené du contenu supplémentaire mais sans augmentation du prix de l'abonnement. Via VGC.

Et d'ici la sortie de The Elder Scrolls 6, y aura t-il une hausse des tarifs indépendamment du rachat d'Activision Blizzard ? Ne jamais dire jamais. On l'a bien vu avec la révision de prix des Xbox Series qui était écartée au départ. Avec genre de service, on constate également que les tarifs sont amenés à bouger. Netflix, Disney+ ou Amazon Prime Video ne se sont pas gênés pour appliquer des augmentations. Mais dans les prochains mois, le Xbox Game Pass maintiendra ses offres actuelles et ajoutera même une formule très avantageuse.