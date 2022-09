Les premiers jeux du Xbox Game Pass de septembre 2022 tardent encore à être annoncés. On connaît déjà la liste des sorties qui viendront garnir le catalogue day one, mais comme à son habitude le service réserve quelques autres surprises. D’après un insider dont la réputation n’est plus un faire, un gros jeu en monde ouvert d’Ubisoft serait de la partie.

Assassin's Creed Odyssey dans le Xbox Game Pass ?

Les jeux Ubisoft continuent d’arriver sur le Xbox Game Pass. Récemment, une rumeur laissait entendre que le service d’abonnement de l’éditeur français s’inviterait sur le nouveau fer de lance de Microsoft. Si rien n’a été confirmé ou démenti, il se pourrait que son intégration soit similaire au PS Plus : des titres ajoutés régulièrement. Selon The Snitch, c’est Assassin’s Creed Odyssey qui serait le prochain.

Le leaker a en effet partagé une petite énigme claire comme de l’eau de roche sur son Discord. Le jeu en monde ouvert se déroulant dans la Grèce Antique devrait donc faire partie des premiers ajouts de septembre 2022 sur le Xbox Game Pass. S’il était accusé d’être un copier-coller de AC Origins, Odyssey et ses personnages avaient su conquérir les joueurs. Il succèdera à Immortal Fenyx Rising disponible depuis le 30 août. Si la véracité de la rumeur n’est pas à ce stade plus à vérifier, on sera fixé très bientôt.