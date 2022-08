Pas de conférence à la Gamescom 2022 pour Microsoft, mais le constructeur pourrait avoir une surprise en stock. Et ce serait lié au Xbox Game Pass qui vient par ailleurs de dévoiler ses derniers jeux d'août 2022 avec de jolies pépites.

L'échouage de la mort dans le Xbox Game Pass

Derrière cette traduction aperçue maintes fois se cache l'un des jeux de 2019 et de cette génération : Death Stranding, l'ovni d'Hideo Kojima et son studio Kojima Productions. Une proposition clivante qui a le mérite d'exister et qui aura probablement eu autant de détracteurs que d'adorateurs. Et prochainement, d'autres vont peut-être pouvoir se positionner dans un camp.

Un tweet du compte officiel Xbox Game Pass PC laisse entendre que Death Stranding pourrait être disponible sur le service, mais évidemment, uniquement sur cette plateforme. C'est une déduction que l'on peut faire du message cryptique à souhait et de la photo de profil de ce compte. Et il est vrai que ça semble coller. D'autant plus que même si l'IP appartient à PlayStation, le jeu est disponible sur PC avec 505 Games comme éditeur et il est déjà dans le PS Plus Extra & Premium. Les ventes excellentes s'étant tassées, KJP ne perdrait rien à le mettre sur le service, surtout avec une contre-partie financière.

D'autres associent plutôt l'image à Senua's Saga Hellblade 2, mais dans ce cas, pourquoi le compte Twitter XGP classique n'a pas fait pareil ? Enfin, dernière option, on aurait là un tweet volontairement ambigu sans véritable annonce.