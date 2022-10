Toujours pas de liste officielle, mais les ajouts du Xbox Game Pass d’octobre 2022 se confirment peu à peu. En plus des grosses sorties day one du mois, le service phare de Microsoft va accueillir un grand classique et un jeu multijoueur très apprécié.

Deux nouveaux jeux confirmés pour le Xbox Game Pass d'octobre

Deux nouveaux jeux arrivent dans le Xbox Game Pass. Si les ajouts d’octobre seront surtout marqués par A Plague Tale Requiem, Scorn et Persona 5 Royal, Microsoft garde quelques pépites sous le coude. En attendant le listing officiel de la première vague du mois, l’éditeur américain a confirmé l’arrivée de deux nouveaux titres : Fallout et Chivalry 2.

Le tout premier jeu de la célèbre franchise Fallout sera donc intégré au catalogue PC dès aujourd’hui et ce jusqu’au 24. Il n’est cependant réservé qu’aux abonnés du Xbox Game Pass Ultimate. Chivalry 2 est également disponible dès aujourd’hui pour l’ensemble des joueurs PC, Xbox Series ou Xbox One. Si vous êtes passé à côté, il s'agit d'un jeu d’action multijoueur en vue à la première personne. Il permet de prendre part à de grandes batailles inspirées des combats épiques médiévaux dans des conditions propres à l’époque. Au programme donc, des affrontements à l’épée, des sièges de châteaux sans fin et des tempêtes de flèches enflammées. Pour le reste des jeux de la première quinzaine du mois il faut patienter encore un petit peu.