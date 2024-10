Comme souvent, et chaque mois de l'année, le Xbox Game Pass permet de récupérer et profiter de certains avantages Ultimate. C'est justement ce que l'on peut découvrir aujourd'hui.

Ce mois d’octobre, le Xbox Game Pass Ultimate continue de gâter ses abonnés avec de nouveaux avantages exclusifs. Ces bonus incluent des contenus pour certains des jeux les plus populaires du moment, offrant une occasion supplémentaire de varier les plaisirs en plus des jeux habituellement accessibles. Quels sont les cadeaux de ce mois ?

MultiVersus : Pack MVP 3 – Disponible maintenant

Les fans de MultiVersus ont de quoi se réjouir ce mois-ci avec le Pack MVP 3 offert aux abonnés du Game Pass Ultimate. Ce pack propose des objets cosmétiques exclusifs pour personnaliser votre expérience de jeu. Parmi ces ajouts, vous trouverez une provocation spéciale appelée « Jaw Stretcher », ainsi qu'un sticker exclusif « POPREINDOG ». Ces éléments ajoutent une touche de fun supplémentaire aux combats et permettent aux joueurs de se démarquer dans l’arène. Que vous soyez un joueur compétitif ou occasionnel, ce pack est une manière amusante de personnaliser vos personnages et d'enrichir votre expérience de jeu.

EA Sports FC 25 : Pack de bienvenue – Disponible maintenant

Pour les amateurs de football, EA Sports FC 25 est l’un des jeux les plus attendus de la saison. Grâce à votre abonnement au Xbox Game Pass Ultimate (qui inclut EA Play), vous pouvez accéder à un essai gratuit de 10 heures du jeu, ce qui vous permet de découvrir les nouveautés et de tester les différentes fonctionnalités avant de décider de l’acheter. De plus, un Pack de bienvenue est offert aux abonnés. Ce pack contient divers objets pour enrichir votre expérience dans le mode Ultimate Team, permettant de débuter votre aventure avec un avantage certain.

Ce bonus est une excellente occasion pour les passionnés de football de se plonger dans le tout nouveau titre de la franchise EA Sports, qui a récemment fait la transition depuis FIFA. Avec cet essai, vous avez un accès prioritaire pour tester le gameplay, explorer les nouvelles options et commencer à bâtir votre équipe.

XDefiant : Pack de combat – Disponible maintenant

Pour les joueurs adeptes des jeux de tir, XDefiant propose un Pack de combat exclusif pour la Saison 2. Ce pack inclut cinq skins d’armes rares, parfaits pour personnaliser votre arsenal. Parmi ces skins, on retrouve le Rare Deep Red MK20, le Rare Deep Red D50, le Cobalt AK47, l’Ember M44 et le Morganite MDR. Ces skins offrent un look unique à vos armes, tout en ajoutant une touche de style à vos combats. En plus de ces nouvelles apparences, ces objets exclusifs renforcent l’immersion et l’aspect compétitif du jeu.

Source : Microsoft