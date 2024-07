L'un d'entre eux fait d'ailleurs l'objet d'une offre similaire ce week-end sur Steam. Le Xbox Game Pass tient ceci dit pour les jours de repos à venir une petite carte supplémentaire dans sa manche, avec la possibilité d'essayer gratuitement l'un des derniers gros jeux d'Ubisoft. Voyons tout cela.

Le plein de bons jeux gratuits ce week-end sur le Xbox Game Pass

Commençons justement pas cette offre dans le cadre des Free Play Days sur le Xbox Game Pass, puisqu'elle revêt un caractère particulier. Avatar Frontiers of Pandora dispose en effet d'un essai de cinq heures pour tous les membres Xbox, sans avoir à passer par une quelconque forme d'abonnement. L'occasion donc pour celles et ceux n'y ayant jamais joué de voir ce que vaut la vision d'Ubisoft dans la dernière franchise cinématographique de James Cameron.

Nous y incarnons pour rappel un Na'Vi élevé par des humains, mais qui va rapidement prendre conscience du mal que ces envahisseurs font à sa magnifique planète, Pandora, et à ses habitants. Nous pourrons l'explorer librement dans un vaste monde ouvert, le tout en vue FPS. Dans notre combat pour protéger notre peuple, nous pourrons autant compter sur des armes traditionnelles que plus modernes, dans une plutôt belle aventure.

Deux autres très bons jeux gratuits dans le cadre des Free Play Days

Les deux autres jeux gratuits proposés sur le Xbox Game Pass durant les Free Play Days affichent une approche plus conventionnelle et pourront être essayés tout au long du week-end. Nous avons d'un côté Park Beyond, développé par Limbic Entertainment et sorti en 2023. Il est question d'être à la tête de la création d'un parc d'attraction, avec une grande liberté en ce sens. Le jeu permet également de modifier le terrain à son avantage, pour mieux laisser libre cours à son imagination.

Enfin, le Xbox Game Pass propose ce week-end de jouer à PGA Tour 2K23, dernier représentant de la célèbre licence éponyme. Un jeu de golf très complet proposant un mode carrière avec son propre golfeur, un mode libre avec 20 terrains sous licence et 14 golfeurs professionnels, ainsi qu'un mode multijoueur. Voilà de quoi bien s'occuper ce week-end sur le Xbox Game Pass, en somme.

