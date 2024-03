Le Xbox Game Pass vient d'accueillir trois nouveaux jeux dans son catalogue, et l'un d'entre eux risque de vous flanquer la frousse. Vous êtes prévenus.

Hier, on a enfin pu découvrir les noms des derniers jeux à venir dans le Xbox Game Pass en mars 2024. Si Diablo 4 et Open Roads le 28 ne vous suffisait pas, on a également Evil West ou Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharge en approche. Mais qu'est-ce qu'on a au programme en ce moment même ? Eh bien, il y a trois nouveaux titres qui viennent d'intégrer le service de Microsoft. Vous allez normalement y trouver votre compte, en particulier les férus d'horreur.

Trois nouveaux ajouts dans le Xbox Game Pass

On commence avec les deux jeux qui ont débarqué le 19 mars dans l'abonnement. On retrouve d'abord Lightyear Frontier. Il s'agit d'un jeu en monde ouvert où le joueur pilote un mécha dans un but bien précis. Est-ce qu'il doit éradiquer une certaine menace ? Conquérir des mondes à bord de son robot géant ? La réponse : s'occuper d'une ferme interstellaire. Qui a dit qu'on ne pouvait pas le faire aux commandes d'une grosse machine polyvalente comme celle-ci ? En tout cas, ce concept plaît déjà à beaucoup de joueurs, alors n'hésitez pas à l'essayer sur le Xbox Game Pass.

Le suivant sur la liste, c'est MLB The Show 24. Cette fois, ça s'adresse davantage aux amateurs de baseball. Cette suite était assez attendue par les fans, en particulier après une édition 2023 qui n'aura pas forcément été au goût de tout le monde. Son score utilisateur sur Metacritic parle de lui-même, puisqu'il se situe à 6,5/10. Ce n'est pas mauvais, évidemment, mais ça montre qu'il a tout de même un peu divisé. Quoi qu'il en soit, si vous avez un faible pour la franchise, il ne faut pas le louper sur le Xbox Game Pass.

On termine avec l'ajout du jour, c'est-à-dire The Quarry. Le fameux jeu d'horreur narratif qui a fait sursauter dans les chaumières. Il nous vient des fours de Supermassive Games, que vous connaissez sûrement pour Until Dawn. Le studio ne nous a pas toujours habitués à une qualité similaire, en témoigne les Dark Pictures, mais force est de reconnaître que ce titre a su nous convaincre. Un camp de vacances, des jeunes insouciants, une menace qui plane dans l'ombre, une situation qui va dégénérer : ce jeu reprend les codes des slasher movies, et nous livre une expérience plutôt effrayante.

Tous les jeux dans le XGP en mars 2024 et début avril

Vous avez peut-être raté l'information, mais on n'a pas seulement eu la dernière fournée de jeux pour le Xbox Game Pass en mars 2024. En vérité, le géant américain a aussi dévoilé les premiers titres qui arrivent début avril, ce qui est une agréable surprise. On vous laisse découvrir la liste complète ci-dessous, vous allez voir, on est gâté. Si vous ne possédez pas encore un abonnement, ça pourrait vous convaincre.