Le Xbox Game Pass de février 2024 a pu décevoir quelques personnes, même s'il y a quand même de grosses licences finalement. En plus de Persona 3 Reload, Microsoft a ajouté trois nouveaux jeux pour la Saint-Valentin. Resident Evil 3, A Little to the Left et Bloodstained: Ritual of the Night, le successeur spirituel de la licence Castlevania. Ce n'est certes pas aussi culte que la franchise de Konami, mais le jeu a été très bien reçu avec 83/100 (presse) et 8,3 (joueurs) de moyenne Metacritic. Chez nous, il a écopé d'un 8/10. Mais préparez-vous à une autre belle surprise.

Un grand J-RPG arrive dans le Xbox Game Pass de février 2024

Microsoft et Atlus ont su conquérir le cœur des fans de JRPG en proposant Persona 3 Reload dans le Xbox Game Pass dès la sortie. Si vous êtes abonnés, que vous ne l'avez pas fait à l'époque et que vous n'êtes pas réfractaires au genre, vous n'avez pas de raison de ne pas y aller les yeux fermés. Un remake incontournable qui coche toutes les cases en respectant à la lettre l'original avec des nouveautés bienvenues pour rafraîchir l'expérience initiale. Et un autre excellent JRPG est en route.

Le leak de Microsoft était vrai, Tales of Arise revient ce mois-ci dans le Xbox Game Pass. La pépite de Bandai Namco a en effet déjà été offerte l'année dernière, et se permet un retour surprise dans les jeux gratuits de février 2024. Que dire ? Après Persona 3 Reload, vous pourrez mettre la main sur un autre grand JRPG de ces dernières années. Entre la direction artistique de très haute volée, les personnages attachants, la narration ou encore le gameplay nerveux, le jeu a tout pour plaire. Aux nouveaux-venus comme aux habitués de la saga. Tales of Arise sera disponible le 20 février prochain dans le Xbox Game Pass.

Tales of Arise, Resident Evil 3, Persona 3 Reload, tous les jeux XGP

Tales of Arise bientôt dans le Xbox Game Pass, mais également dans le PS Plus Extra de février 2024. Depuis quelques heures, le jeu Plate Up ! est aussi disponible dans le service de Microsoft. Une expérience à la Overcooked, où il faut cuisiner et envoyer des plats, mais avec une approche un peu plus sérieuse. Voici le reste des titres XGP du mois.