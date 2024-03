Chaque mois, le Xbox Game Pass ajoute de nombreux jeux à sa bibliothèque, et quelques titres quittent également le service. Un roulement qui est devenu habituel pour les abonnés, si bien que Microsoft s'arrange toujours pour communiquer en amont les entrées et sorties de son service. Toutefois, il arrive parfois que quelques surprises s'infiltrent entre deux annonces, c’est le cas aujourd’hui avec deux excellentes nouvelles.

Un nouveau jeu confirmé dans le Xbox Game Pass !

Ça commence avec l’arrivée d’un nouveau jeu ce mois-ci. Un titre de sport particulièrement apprécié et salué par la critique : NBA 2K24. LE jeu de basket ultime vous permet d’incarner des joueurs de légende en profitant de nombreux modes de jeu en ligne, ou en solo. Un mode carrière est toujours présent tout comme la possibilité de grimper dans les classements en affrontant d’autres joueurs. S'ajoutent à cela quelques événements saisonniers.

Le dernier épisode de cette célèbre et incontournable licence rejoindra donc le Xbox Game Pass dès le 11 mars 2024 ! Oui, aujourd'hui même ! Il rejoint les autres jeux déjà confirmés en mars, comme MLB The Show 24, No More Heroes 3, Control Ultimate Edition ou encore Paw Patrol World, pour ne citer qu’eux.

Ce jeu ultra apprécié ne quittera finalement pas le service !

En plus de cet ajout, une autre annonce surprise nous donne le sourire en ce début de semaine pluvieux. Le site très officiel Xbox Wire a mis à jour son article pour annoncer la liste des jeux qui quittent le Xbox Game Pass et annuler l’un des départs. On apprend donc qu’un excellent JRPG ne quittera pas le service. Ni No Kuni : La Vengeance de la Sorcière Céleste Remastered reste en effet dans le Xbox Game Pass. Lui qui devait initialement quitter le service le 15 mars prochain aux côtés de Hardspace: Shipbreaker et Shredders qui, quant à eux, partiront bien. On ne peut pas sauver tout le monde.

Ni No Kuni : La Vengeance de la Sorcière Céleste Remastered vous embarque dans un univers extrêmement coloré dessiné par les artistes des studios Ghibli, réputés pour leurs animés de haute qualité. Le jeu profite donc d’une direction artistique singulière qui se marie parfaitement avec la trame, un vrai petit conte vivant qui vous tiendra en haleine de nombreuses heures. Mais méfiez vous de son habillage chatouillant, le jeu est particulièrement chargé en thème fort et en émotion. Un RPG atypique hautement recommandable en tout cas.