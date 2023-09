Qui dit rentrée dit changements, et pas que pour les écoliers. Le Xbox Game Pass aussi va évoluer et accueillir une toute nouvelle formule, le Xbox Game Pass Core. Elle va absorber l'abonnement Live Gold et proposer une sélection de plus de 25 jeux marquants. En revanche, pour profiter des nouveautés de septembre qui arrivent dans le catalogue, il faudra opter pour un autre formule que celle-ci. Vu le cru de grande qualité délivré par Microsoft ce mois-ci, c'est certainement ce que beaucoup de joueurs vont faire. Et on ne dit pas ça uniquement pour le jeu auquel vous pensez...

Deux pépites disponibles dès aujourd'hui dans le Xbox Game Pass

Ça y est, nous sommes enfin le 6 septembre, une date très importante de cette année 2023 chargée en énormes sorties. Starfield est disponible pour tout le monde après un early access de quelques jours et cerise sur le gâteau, le jeu est accessible grâce au Game Pass. Vous pouvez donc vous lancer dans la longue et riche aventure spatiale de Bethesda contre une modique somme dès maintenant. Starfield a déjà explosé les compteurs durant son accès anticipé, alors on imagine que les abonnés vont se ruer sur lui aujourd'hui et ne plus le lâcher pendant un long moment.

Même si Starfield cristallise toute l'attention, une autre pépite également dispo dans le Xbox Game Pass mérite aussi votre intérêt. Il s'agit de Gris, le jeu indé qui a mis une claque à tout le monde en 2018. Le titre était présent dans le catalogue pendant longtemps avant de disparaître en janvier 2021. Dans l'aventure, vous incarnez justement Gris, « une jeune fille optimiste, mais hantée par une expérience douloureuse qui a ébranlé sa vie ». Le jeu disponible en version next gen depuis décembre mêle phases de plateformes et d'énigmes dans des décors oniriques saisissants de beauté.

Rappelons que le 19 septembre prochain. le Xbox Game Pass accueillera un autre jeu day one, Lies of P. Les fans de Souls-like et/ou ceux qui ont déjà essoré Starfield d'ici là (ce qui serait un exploit) devraient craquer pour le jeu aux airs de Bloodborne. Malheureusement, comme tous les mois, plusieurs titres vont aussi quitter le catalogue du service. Vous avez donc jusqu'au 15 septembre pour profiter de Fuga : Melodies of Steel, Aragami 2 ou encore Sid Meier's Civilization VI.