Chaque mois, le Xbox Game Pass offre l'opportunité de découvrir de véritables joyaux du monde vidéoludique. C'est souvent, d'ailleurs, une chance de mettre la main sur des titres auxquels on n'aurait pas joué en temps normal, permettant ainsi de s'ouvrir à des styles qui ne nous correspondent pas nécessairement. Entre les arrivées régulières, il y a également des sorties notables.

Des sorties pour le Xbox Game Pass, mais ce n'est pas trop tard

Pour ce mois d'octobre 2023, plusieurs jeux vont quitter le service. Souvent, les productions restent dans le catalogue entre 12 et 18 mois, mais toutes les bonnes choses ont une fin. Ainsi, dès le 15 octobre, il vous faudra faire une croix sur :

The Legend of Tianding (Cloud, Console et PC)

SHENZHEN I/O (PC)

OVERWHELM (PC)

Eville (Cloud, Console et PC)

Turnip Boy Commits Tax Evasion (Cloud, Console et PC)

Trek To Yomi (Cloud, Console et PC)

À noter, notamment, l'excellent Trek To Yomi, véritable pépite qui rend hommage aux films de samouraïs des années 50 et 60. On y trouve notamment des inspirations du côté des travaux des réalisateurs Akira Kurosawa, Kobayashi, ou encore Hiroshi Inagaki. L'intégralité du jeu est en noir et blanc, renforçant le clin d’œil et conférant à l'ensemble un caractère encore plus cinématographique. Ce serait dommage de passer à côté, et vous avez encore plus de 10 jours pour y jouer. Si vous appréciez le Japon, nous vous recommandons également The Legend of Tianding, grand sortant. Bien que l'ambiance soit différente, il n’en demeure pas moins un charmant petit jeu d'aventure.

Dans un autre genre, Eville est un jeu de déduction multijoueur où chaque rencontre peut révéler un traitre. Le tout se déroule dans un univers médiéval, à la manière d'un conte de fées, idéal pour développer votre paranoïa aiguë. Idem, 10 jours ça peut être suffisant pour en faire le tour. Enfin, si vous aimez les jeux rétro, vous pouvez compter sur Turnip Boy Commits Tax Evasion. Derrière ce nom étrange se cache un petit jeu d'aventure 2D à la manière de Pokémon First Gen, dans lequel vous incarnez... un navet antisystème ! Tout un programme. C'est drôle à souhait.

De belles arrivées pour compenser

Le Xbox Game Pass nous offre malgré tout de superbes créations vidéoludiques pour compenser ces départs/sorties Ainsi, en octobre, nous pourrons compter sur :