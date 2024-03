Chaque mois, le Xbox Game Pass renouvelle son catalogue avec des jeux divers et variés. Après un mois de février plutôt bien chargé, on attaque le suivant, et il s'annonce assez prometteur. Malheureusement, ça veut également dire qu'il faut se préparer à dire au revoir (ou adieu) à quelques titres qui vont faire leurs valises. Cette fois, on en rapporte un total de trois, et vous allez voir, on aurait bien aimé qu'il en soit autrement. Il faut dire qu'ils ont tous rencontré un beau succès.

Les sorties de mars 2024 sur le Xbox Game Pass

Le premier, c'est Shredders, et il s'adresse à tous les amateurs de sports extrêmes, et plus précisément de... snowboard. Pour devenir le meilleur dans ce domaine, il va falloir s'engager sur les pistes, et montrer ses meilleurs techniques au monde entier. C'est un véritable régal d'y jouer, et vous pouvez encore le faire jusqu'au 15 mars prochain sur le Xbox Game Pass. Pour le coup, ça ne coûte rien de le lancer pour vous forger un premier avis sur le jeu. Vous pouvez toujours passer à la caisse juste après si vous avez eu le coup de coeur. Vu les retours des joueurs, c'est fort probable que ça arrive.

Le deuxième sur la liste, c'est le gros morceau, c'est-à-dire Ni No Kuni : La Vengeance de la Sorcière Céleste Remastered (le nom n'est pas trop long, ça va). Vous connaissez peut-être ce JRPG issu de la collaboration entre Level-5 et le Studio Ghibli. Il est juste somptueux, avec une histoire prenante et une aventure épique portée par les compositions de Joe Hisaishi. C'est un titre vraiment populaire, dont le remaster marquera également son départ du Xbox Game Pass le 15 mars 2024. Le problème, c'est qu'il est long, et vous n'aurez sûrement pas le temps de le boucler d'ici là.

Terminons avec Hardspace : Shipbreaker. Dans ce jeu, vous incarnez un employé dont le but est de désosser des carcasses spatiales. C'est une expérience complète qui mêle gestion et puzzle game dans belle ambiance travaillée. Sur Steam, on parle d'une moyenne « Très positive » pour 16 152 évaluations. Vous l'aurez compris, c'est un incontournable sur le Xbox Game Pass, qui va nous quitter le 15 du mois. Pour les plus curieux d'entre vous, sachez qu'il est en promotion sur la plateforme de Valve, au cas où vous auriez envie de poursuivre l'aventure.

Les nouveaux jeux à arriver dans le XGP ce mois-ci

Vous êtes triste de voir ces jeux partir ? Ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir vous consoler avec les nouveautés à venir en mars 2024. Pour l'instant, on en connaît seulement cinq, et c'est déjà alléchant. Il y a, par exemple, Diablo 4 le 28, qui arrivera aux côtés d'Open Roads, un jeu indépendant qui a tout l'air d'être une future pépite. Comme vous pouvez le constater, du beau monde est en approche. Le bal sera ouvert dès demain par Warhammer 40,000 : Boltgun. Un démarrage plutôt explosif.