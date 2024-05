Le Xbox Game Pass de mai 2024 est plein de surprises et dévoile en avant-première l'un de ses prochains jeux après le leak de l'arrivée de Lords of the Fallen.

Le Xbox Game Pass de mai 2024 sera l'un des mois les plus importants dans l'histoire du service de Microsoft. Après Starfield ou Forza Motorsport l'année dernière, l'abonnement va accueillir Hellblade 2 dès sa sortie. Un jeu très attendu qui sera une exclusivité Xbox Series X|S et PC. Il côtoiera ainsi Tomb Raider: Definitive Edition, Brothers: A Tale of Two Sons ou encore Lords of the Fallen qui sera disponible dans les prochaines semaines sans plus de précision. Mais pas de panique, le constructeur annonce toujours les prochains jeux du XGP par vagues.

Un jeu plébiscité par certains dans le Xbox Game Pass de mai 2024

Si vous êtes abonnés au Xbox Game Pass, vous pouvez récupérer sans plus attendre le reboot de Tomb Raider et depuis aujourd'hui, Kona II : Brume (Cloud, Console et PC). Il s'agit d'une suite au premier Kona qui se déroule en 1970, dans un village minier du Canada. Une expérience narrative imprégnée de mécaniques de survie où le joueur devra également résoudre des énigmes pour lever le voile sur l'étrange brume qui s'est abattue dans le coin. Plusieurs autres jeux, à l'image de Lords of the Fallen, ont été confirmés dans les sorties Xbox Game Pass de mai 2024. Ce dernier n'a pas encore de date de disponibilité, tout comme Sniper Ghost Warrior Contracts 2 qui est aussi en approche.

L'éditeur CI Games a en effet conclu un accord avec Microsoft, qui a leaké sur la Toile, pour distribuer ces deux titres. SGW Contracts 2 est un FPS tactique de guerre qui jouit d'une très bonne réputation sur Steam. Les utilisatrices et utilisateurs de la plateforme, qui ne sont pas connus pour faire des cadeaux, sont plus raccords sur leur sentiment général à l'égard du jeu. Il obtient par conséquent 86% d'évaluations positives sur 8 766 avis laissés. Une bonne pioche pour le Xbox Game Pass qui sera peut-être disponible vers la fin du mois.

Dans Sniper Ghost Warrior Contracts 2, vous incarnerez le tireur d'élite assassins Raven. L'objectif ? Voyager jusqu'à une région de non-droit du Moyen-Orient, le long des frontières libanaises et syriennes, pour faire tomber un syndicat du crime et laisser la justice faire son travail. Mais votre fusil sniper, qui peut abattre des cibles à plus de 1 000 mètres, vous sera tout de même bien utile.