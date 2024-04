Une fois de plus, comme sur l'Epic Games Store, il est possible de récupérer des jeux. Mais cette fois uniquement si vous êtes abonné au Xbox Game Pass. Après les mignons Botany Manor et l'effrayant Kona, il est temps de découvrir ce que nous réserve le service de Microsoft. Surprise, c'est un gros et beau AAA comme on aime, d'une franchise qui est en plus totalement culte.

Une vraie pépite sur le Xbox Game Pass

Le jeu disponible pour ce 11 Avril est donc Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition, soit la version finale et la plus complète du troisième opus de la saga reboot de Tomb Raider, qui a débuté en 2013. Ce jeu d'aventure et d'action met une fois de plus en scène Lara Croft, l'archéologue intrépide, dans une quête mêlant exploration, puzzles et combat, tout en lui conférant une profondeur narrative et émotionnelle.

Dans Shadow of the Tomb Raider, Lara se trouve dans les régions luxuriantes de l'Amérique du Sud, explorant des environnements dangereux, découvrant d'anciens temples et des tombes pleines de pièges, tout en luttant contre la paramilitaire organisation Trinity. Qui cherche à remodeler le monde. L'histoire s'articule autour de Lara qui doit arrêter un apocalypse maya qu'elle a accidentellement déclenchée, tout en faisant face aux conséquences de ses actions et à sa propre obscurité intérieure.

La Definitive Edition inclut le jeu de base Shadow of the Tomb Raider ainsi que tous les contenus téléchargeables sortis après son lancement. Ces DLC ajoutent de nouvelles tombes à explorer, des missions secondaires, des tenues supplémentaires pour Lara, et des armes. Cette édition représente l'expérience la plus complète pour les joueurs. Visuellement, le jeu est impressionnant, avec des paysages détaillés et des effets météorologiques immersifs qui accentuent l'atmosphère de l'aventure.

