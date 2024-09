Place au changement pour le Xbox Game Pass. Le rachat historique d’Activision-Blizzard n’aura pas été sans conséquence et Microsoft tente par tous les moyens de recouper ses coûts. En interne, cela s’est manifesté par plusieurs vagues importantes de licenciement et la fermeture de studios. Pour le grand public, c’est une augmentation des tarifs du Xbox Game Pass dès ce mois de septembre qui est à déplorer, en plus de l’arrivée d’une formule intermédiaire moins avantageuse. Certains seront alors privés des nouveautés dès leur sortie, mais tout le monde aura le droit aux titres plus anciens ajoutés au catalogue. Justement, l’un des jeux Xbox Game Pass du mois de septembre 2024 s’officialise après une maladresse de la firme de Redmond.

Un jeu Xbox Game Pass officialisé avant l'heure

L’annonce officielle des prochains jeux est imminente. Dès demain, Microsoft lèvera le voile sur les premières nouveautés de son catalogue. Une fois n’est pas coutume, l’une d’entre elles s’est officialisée un peu en avance. Feignez la surprise, puisque le titre en question avait déjà fait l’objet d’un leak il y a quelques semaines de cela et cette fois ça se confirme. Plusieurs utilisateurs ont en effet pu remarquer sur le site officiel du service que Riders Republic fera partie du programme du Xbox Game Pass de ce mois-ci. Le successeur spirituel de Steep intégrera donc le catalogue le 11 septembre 2024.

Pour rappel, ce jeu-service d’Ubisoft met à l’honneur de nombreuses disciplines à sensations fortes. Cela inclut le VTT, le snowboard, le wingsuit et plein d’autres sports. Un titre très immersif, aux bonnes sensations et avec de sublimes décors vous faisant voyager vers Yosemite, Zion ou encore Bryce Canyon. Le but du jeu est simple : il vous faut affronter plus de 50 autres joueurs sur des terrains compliqués et franchir la ligne d’arrivée le premier. Ce futur ajout du Xbox Game Pass avait reçu un accueil chaleureux lors de sa sortie en octobre 2021 grâce à son gameplay convaincant et ses sensations de jeu maîtrisées. Il n’a depuis eu de cesse de s’améliorer au gré des mises à jour et l’ajout de nouvelles disciplines dont le BMX ou plus récemment le skateboard.

Les jeux confirmés du mois

À ce jour, Riders Republic continue de s’attirer les faveurs des joueurs amateurs du genre, avec de nombreux avis récents très positifs. Le programme du Xbox Game Pass de septembre 2024 se dessine donc toujours plus. Voici tous les jeux confirmés à ce jour :

Star Trucker (3 septembre)

Age of Mythology Retold (4 septembre)

Expeditions: A MudRunner Game (5 septembre)

Riders Republic (11 septembre)

Frostpunk 2 (20 septembre)

Ara History Untold (24 septembre)

Source : Xbox