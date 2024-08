Bonne nouvelle : on connaît le nom de certains jeux qui seront disponibles sur le Xbox Game Pass en septembre, et c'est franchement du très lourd en termes de nouveautés. Voyez plutôt.

Alors que le mois d'août avance, les abonnés au Xbox Game Pass commencent à tourner leur attention vers les sorties prévues pour septembre 2024. Bien que d'autres annonces soient attendues dans les semaines à venir, quatre titres ont déjà été confirmés pour rejoindre le catalogue du service. Ces jeux offrent une diversité d'expériences, allant de la stratégie en temps réel à la survie en passant par l'exploration spatiale.

Le Xbox Game Pass ne blague pas pour septembre

Au sein du Xbox Game Pass de septembre, on peut compter sur déjà 4 nouveaux jeux. On commence avec Star Trucker . Le premier titre à arriver en septembre est donc Star Trucker. Une aventure unique où les joueurs prennent les commandes d'un camion interstellaire. Dans ce jeu, vous parcourez l'espace en transportant des marchandises, en récupérant des ressources, et en rencontrant une galerie de personnages tous plus excentriques les uns que les autres. Star Trucker promet une ambiance immersive inspirée par l'Americana, transposée dans l'immensité de l'espace.

Ensuite, les amateurs de stratégie en temps réel seront ravis de voir le retour d'un classique revisité. Age of Mythology: Retold propose une nouvelle version du jeu culte, combinant les meilleurs éléments de l'original avec des améliorations modernes en termes de design et de graphismes. Ce jeu plonge les joueurs dans un univers où dieux, monstres et humains se confrontent dans des batailles épiques. C'est une occasion parfaite pour les nouveaux venus comme pour les vétérans de redécouvrir cette pépite du genre.

3 septembre 2024 : Star Trucker

: Star Trucker 4 septembre 2024 : Age of Mythology: Retold

: Age of Mythology: Retold 20 septembre 2024 : Frostpunk 2 (PC)

: Frostpunk 2 (PC) 24 septembre 2024 : Ara: History Untold (PC)

Après on a le droit à Frostpunk 2. sur le Xbox Game Pass. La suite très attendue du jeu de survie et de gestion de ville, se déroulant dans un monde post-apocalyptique ravagé par un hiver sans fin. Exclusif au PC pour l'instant, ce jeu vous mettra au défi de gérer les tensions internes d'une société en plein désarroi, tout en essayant de survivre dans des conditions climatiques extrêmes. L'aspect stratégique et moral du jeu en fait une expérience immersive où chaque décision peut avoir des conséquences dramatiques.

Enfin, Ara: History Untold est un jeu de stratégie grandement attendu qui permet aux joueurs de construire une nation et de la guider à travers les âges. Ce jeu, également exclusif au PC pour le moment, vous permet d'explorer, de développer la culture et les arts. De mener des négociations diplomatiques, et de défier vos rivaux pour prouver que vous êtes le plus grand dirigeant de l'histoire. C'est un titre ambitieux qui promet une profondeur de gameplay significative.

