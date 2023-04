Le Xbox Game Pass poursuit son petit bonhomme de chemin avec des ajouts à cadence régulière. En mai 2023, les abonnés pourront essayer la première grosse exclusivité Xbox Series de l’année : Redfall. Le multijoueur des créateurs de Dishonored ne sera en revanche que l’une des nombreuses nouveautés parmi tant d’autres puisque qu’une flopée de sorties day one sont également prévues. Les membres du XGP pourront par exemple essayer Fuga : Melodies of Steel 2 ou même Amnesia : The Bunker dès leur lancement. En attendant de découvrir quel sera le programme complet du Xbox Game Pass de mai 2023, un jeu très apprécié des fans de la marque verte est de retour dans le service.

Quantum Break de retour dans le Xbox Game Pass

Un petit tour et puis revient. Le mois dernier, les joueurs ont eu la mauvaise surprise de découvrir le nom de Quantum Break parmi les premiers jeux sortants du Xbox Game Pass d’avril 2023. L’exclusivité Xbox One de Remedy Entertainment (Alan Wake, Max Payne) est en effet toujours considérée comme le meilleur jeu de la console si ce n’est de la marque. Les joueurs incarnent Jack Joyce, interprété par Shawn Ashmore (X-Men) qui possède l’extraordinaire pouvoir de voyager dans le temps. Un TPS au style visuel marqué, au gameplay dynamique et à la classe indéniable qui continue encore aujourd’hui de séduire. Alors quand Microsoft a retiré le jeu du catalogue sans prévenir en amont, la communauté a partagé sa déception.

La firme de Redmond les avait rapidement rassurés, ce n’était qu’un retrait temporaire pour des raisons de droits en attendant que la situation se règle. Tout semble donc être revenu dans l’ordre puisque Quantum Break est désormais de retour dans le Xbox Game Pass. La bonne nouvelle, c’est que le jeu est désormais également disponible pour les abonnés PC pour la première fois. Il était alors uniquement jouable sur consoles. Tout est bien qui finit bien donc.

Quant à Remedy Entertainment, le studio travaille actuellement d’arrache-pied sur plusieurs projets. A commencer par le très attendu Alan Wake 2, dont la production avance bien et dont la sortie pour cette année semble assurée. Control 2 et les remakes de Max Payne sont également sur la bonne voie, tandis que le studio continue de préparer un jeu multijoueur coopératif encore tenu secret et que l’on ne connaît que sous le nom de code Condor pour le moment.