Le Xbox Game Pass n'a pas fini de s'enrichir ! Même si quelques titres doivent ponctuellement quitter le service de jeux à la demande de Microsoft, celui-ci propose tout autant de nouvelles entrées, pour le plus grand plaisir de ses abonnés.

Nous avons déjà une petite idée de certains jeux qui rejoindront le Game Pass dans les mois prochains. Mais, n'allons pas trop vite, car il en a encore sous le pied pour avril. De fait, ce sont quatre nouvelles productions qui intègrent le catalogue cette semaine, et pas des moindres, loin de là !

Quels sont les derniers nouveaux jeux du Game Pass en avril ?

Le Xbox Game Pass reçoit pas moins de cinq nouveaux jeux pour conclure avril en beauté, dont quatre cette semaine. Ce qu'on apprécie avec ces entrées, c'est qu'elles jouent la carte de la diversité. Car, pour le coup, il va y en avoir pour tous les goûts !

Au rendez-vous de cette fin avril, nous aurons donc du JRPG avec Eiyuden Chronicles, du challenge dans Another Crab's Treasure, de l'action-aventure avec Star Wars Jedi: Survivor et de la gestion avec Manor Lords. Notez également que le roguelike Have a Nice Death intégrera aussi le Game Pass dès la semaine prochaine.

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, la suite spirituelle de Suikoden

C'est la touche japonaise de ces dernières entrées d'avril dans le Game Pass. Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes est un JRPG bâti par de grands noms du genre, les pères Suikoden, le jeu culte de la première PlayStation. Et leur pâte est évidemment de la partie dans cette nouvelle aventure épique, aussi bien visuellement que dans la narration.

Les connaisseurs de Suikoden retrouveront donc l'esprit qui a fait la réussite de la licence dans Eiyuden. L'histoire complexe, à grande échelle, annonce des enjeux de taille pour la troupe de héros que nous allons former. On va pouvoir recruter une centaine de personnages à manier dans des affrontements stratégiques et dynamiques, joliment mis en scène dans des décors en 3D où s'insèrent très bien les personnages en pixel art. Eiyuden Chronicle est disponible depuis le 23 avril sur PC, Xbox One et Series, et en Cloud.

Another Crab's Treasure nous entraîne sous l'océan

Ne vous fiez pas à son aspect tout mignon, Another Crab's Treasure ne vous fera pas de cadeau ! Ici, plongez dans un adorable jeu de plateforme pimenté à la sauce Souls-like. Guidez votre petit bernard-l'hermite dans un environnement coloré et cartoonesque, et affrontez des ennemis coriaces.

Un peu comme Kena: Bridge of Spirits il y a quelques années, Another Crab's Treasure montre que le challenge n'est pas réservé qu'aux titres à l'esthétique mature. ll vous faudra faire preuve d'adaptation pour venir à bout de vos adversaires et pouvoir continuer votre aventure sous-marine et nettoyer les fonds marins des déchets qui l'encrassent. Le jeu est déjà disponible, en Cloud ainsi que sur PC et console.

Star Wars Jedi: Survivor, la Force revient dans le Game Pass Ultimate

C'était la surprise de ce début de semaine : la suite directe des aventures stellaires de Cal intègrent le EA Play et, donc, le Game Pass Ultimate et PC. Star Wars Jedi: Survivor est d'ores-et-déjà disponible sur PC et Xbox Series, rejoignant ainsi l'opus précédent pour les abonnés au service de Microsoft.

On retrouve dans ce second volet un Cal plus mature, plus déterminé aussi. Après les événements du précédent jeu, il a une nouvelle quête à accomplir et il compte bien aller au bout, même si cela risque de ne pas plaire à l'Empire. Moins convaincant que Star Wars Jedi: Fallen Order, cet opus a tout de même le mérite d'apporter son lot de nouveautés, notamment avec des zones semi-ouvertes à explorer et de nouvelles compétences.

Manor Lords, laissez-parler votre seigneur intérieur en accès anticipé

Extrêmement attendu, Manor Lords est un des jeux les plus whishlistés sur Steam. Et vous savez la bonne nouvelle ? Il arrive également dans le Game Pass ! Le jeu se présente comme un city-builder médiéval avec une forte dimension tactique en temps réelle. Il s'agit de bâtir ses villes et gérer, tel un seigneur, la vie sur ses terres, de leur économie à son expansion.

Pour le moment proposé en accès anticipé, le jeu est donc encore en développement sous les mains attentives de son créateur, Slavic Magic. Il doit donc encore s'affiner, notamment en termes d'affichage et de clarté de son interface. Mais cette mise à disposition auprès du public sera justement l'occasion de rectifier ce qui ferait défaut et de pousser le curseur sur ce qui fonctionne correctement.

Au regard des premiers retours, le résultat est déjà très prometteur. Déjà beau visuellement, permettant de construire en vue de dessus autant que de se promener à la troisième personne dans sa ville, Manor Lords fait son effet. Avec ses fondations solides, il pourrait devenir une véritable référence dans le genre. Dès lors, le jeu plaira sans nul doute aux amateurs de gestion complexe. Il est accessible dès aujourd'hui, vendredi 26 avril, à 15 heures sur PC.