Le Xbox Game Pass est vital pour Microsoft, et conscient de son importance, le géant de la Tech continue de surprendre chaque semaine avec de nouveaux ajouts et des offres attractives. Néanmoins, en raison de préoccupations de rentabilité, l'entreprise semble être sur le point de prendre une décision radicale.

Une décision radicale pour le Xbox Game Pass

Lors du Tokyo Game Show, Phil Spencer, le directeur de Xbox, a discuté de l'avenir de Xbox et du Xbox Game Pass, soulignant l'importance cruciale de ce service pour l'activité de Xbox. Plusieurs changements ont été apportés au Xbox Game Pass durant l'été, dont une augmentation de prix le 21 juin et des modifications dans la conversion du Xbox Live Gold, rendant le processus moins avantageux. De plus, la période d'essai a été réduite de moitié à 14 jours, et le Xbox Live Gold a été remplacé par le Game Pass Core le 14 septembre. Tous ces ajustements avaient pour but de rendre le service plus rentable pour Microsoft et de soutenir la croissance de Xbox sur tous les marchés.

Phil Spencer a également affirmé que le Game Pass est central à la stratégie de Xbox et que la survie de la marque dépend du succès et de l'évolution de ce service. Oui, carrément. En réponse aux inquiétudes concernant de futures hausses de prix, Phil Spencer a donc confirmé qu'une telle augmentation était inévitable, tout en mettant l'accent sur la nécessité d'offrir plus de valeur aux utilisateurs. Il a fait une comparaison avec Netflix, qui a augmenté ses tarifs à plusieurs reprises ces dernières années, laissant entendre que les utilisateurs du Xbox Game Pass devraient s'attendre à une trajectoire tarifaire similaire.

Avec des millions d’utilisateurs actuellement abonnés au Game Pass, dont beaucoup sont heureux de l’utiliser, je pense qu’il est inévitable que le prix augmente à l’avenir, même s’il est indispensable que nous offrions plus de valeur que cela. Phil Spencer lors d'une interview avec Game Watch.

Microsoft au Tokyo Game Show

Une hausse pour bientôt ?

Microsoft ayant promis de ne pas augmenter le prix du Game Pass suite à l'acquisition d'Activision, une hausse dans l'année en cours semble peu probable. Cependant, une augmentation de prix pourrait être envisagée avec l'ajout de jeux majeurs tels que Call of Duty, dont l'arrivée sur le Xbox Game Pass n'est pas prévue avant 2025, selon l'organisme de régulation britannique CMA. En conclusion, le Game Pass demeure un élément essentiel de la stratégie de Microsoft, qui envisage des ajustements et des améliorations pour garantir la rentabilité et la croissance du service à long terme. Il est donc judicieux de se préparer à une éventuelle augmentation du prix du service. Sans précision sur une potentielle date.

Pour reprendre l'exemple de Netflix, le prix est passé de 10,99 à 11,99 euros. On peut donc envisager, sans trop s'avancer, une première augmentation de l'ordre d'un euro (espérons pas plus). Ce qui est plus effrayant, en revanche, c'est que pour Disney+, la hausse tarifaire d'août a été de 3 euros... On espère que ça ne sera pas le cas pour le service de chez Microsoft.