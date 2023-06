Changement de programme pour le Xbox Game Pass de juin 2023. Microsoft annonce plus de sorties que prévu, avec des titres appréciés de leurs communautés et des critiques dans le lot.

L’été se rapproche à grands pas et la période des grosses annonces autour du jeu vidéo aussi. Le Summer Game Fest promet cette année encore son lot de révélations et Xbox participera encore une fois aux festivités. Le géant américain tiendra sa propre conférence le dimanche 11 juin 2023 pour faire la lumière sur le futur portfolio de la Xbox Series. Ce sera également l’occasion pour les abonnés Xbox Game Pass de découvrir les potentiels futurs hits qui rejoindront le catalogue dès leur sortie. Beaucoup s’attendent à des surprises pour l’occasion, notamment de nouveaux ajouts. C’est en revanche des départs supplémentaires qui viennent d’être officialisés.

Plus de sorties que prévu pour le Xbox Game Pass de juin 2023

Le mois de juin pourrait encore une fois être riche en surprises pour les membres du Xbox Game Pass. Avant de découvrir si Microsoft a dans sa réserve quelques ajouts inattendus, la firme de Redmond confirme qu’il y aura plus de sorties que prévu ce mois-ci. Lors de l’annonce du programme de la première moitié de juin 2023, la marque verte n’avait en effet listé que six départs, incluant Chorus, Mortal Shell ou encore Serious Sam 4. En réalité, 13 jeux qui quitteront le Xbox Game Pass dès le 15 juin 2023. Voici la liste mise à jour :

theHunter: Call of the Wild

Among Us

Bridge Constructor Portal

Generation Zero

Serious Sam 4

Cricket 22

Maneater

Chorus

Mortal Shell

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Naraka Bladepoint

Mortal Shell

Total War: Three Kingdoms

On retrouve dans le lot des productions très appréciées. A commencer par l’incontournable Among Us, véritable phénomène de ces dernières années qui a inspiré nombre d’autres jeux par la suite. Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge a lui aussi été un succès critique lors de son lancement l’été dernier. Le beat’em all de Dotemu est une véritable lettre d’amour à la licence et aux jeux de la génération 16-bits. Les abonnés au Xbox Game Pass amateurs de jeux de stratégie en tour par tour vont aussi devoir composer avec une grosse perte. Total War Three Kingdoms fera partie des nouveaux sortants de ce mois.

Pour mémoire, cet épisode vous plonge dans la Chine antique et permet de recréer les conflits épiques de l’époque. Il vous reste donc une dizaine de jours pour en profiter après quoi ils quitteront le catalogue du Xbox Game Pass. On rappelle qu’une remise de 20% est appliquée aux abonnés en cas d’achat des titres de la liste.