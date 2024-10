Tous les premiers jeux Xbox Game Pass d'octobre 2024 sont disponibles, dont certains qui sont destinés au XGP Standard console comme MLB The Show 24 et Open Roads. Les abonnés Standard, Ultimate et PC ont le droit à Mad Streets, SIFU ainsi qu'à une perle absolue : Inscryption. Une production Devolver Digital à la croisée des genres qui ne cessent de surprendre les joueurs. Avec 95% d'avis positifs pour plus de 110 789 évaluations, c'est un indispensable du service. Et un autre gros jeu surprise arrive en octobre 2024 dès la semaine prochaine.

Une nouvelle sortie d'octobre 2024 rejoint le Xbox Game Pass

En plus de la nouvelle salve de jeux gratuits Free Play Days du week-end, le Xbox Game Pass lève le voile sur l'un des titres qui fera partie de la prochaine vague de titres offerts aux abonnés. Vous aimez les gros mechas et vous cherchez un remplaçant à Armored Core 6 ? Le studio Piranha Games Inc. a peut-être ce qu'il vous faut, du moins pour combler votre manque de jeux avec des gros robots. Dès le 17 octobre 2024, les développeurs vont proposer le nouveau MechaWarrior 5: Clans sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Jusque-là rien de neuf sous le soleil puisque c'est ce qui était prévu pour le lancement.

Mais Piranha Games déclare maintenant que le jeu sera dans le Xbox Game Pass Ultimate et dans le PC Game Pass d'octobre 2024. Le service récupère donc une sortie day one supplémentaire, et ça mérite peut-être une surveillance de votre part si vous êtes abonnés. Au-delà d'être une licence historique, qui a commencé en 1989, le précédent volet MechWarrior 5: Mercenaries a plutôt une bonne réputation dans le genre.

MechWarrior 5: Clans vous fera incarner un jeune sortant diplômé du programme Smoke Jaguar et vous plongera au cœur d'une invasion. « Ce moment charnière dans l'univers de MechWarrior voit les joueurs diriger une escouade « Star » de cinq mechs à travers de nombreuses planètes ». Un jeu stratégique, jouable en coopération en ligne jusqu'à 4 joueurs, qui a récemment dévoilé du gameplay. Vous devriez avoir accès au soft sur le Xbox Game Pass Ultimate et PC Game Pass dès sa sortie numérique, le 17 octobre à minuit. Un décalage est possible, mais ce qui est sûr, c'est que ce sera disponible dans le courant de cette journée.

