Le Xbox Game Pass poursuit sa route. Malgré une petite mutation en septembre avec l’arrivée de l’offre XGP Core, le service poursuit sa routine. Chaque mois, Microsoft fait deux annonces, correspondant aux deux vagues de jeux ajoutées dans les jours à venir. Octobre 2023 avait commencé sur les starting-blocks avec Forza Motorsport et de grosses productions comme Gotham Knights ou encore Warhammer 40,000 Darktide. La fin de mois sera elle aussi chargée pour les abonnés.

Les derniers jeux Xbox Game Pass d'octobre 2023

Le Xbox Game Pass accueille aujourd’hui un excellent jeu japonais. En ce mardi 17 octobre, Like A Dragon Ishin! est disponible pour l’ensemble des abonnés. Cet épisode de la série Yakuza, depuis rebaptisée, se déroule dans les années 1860 à Kyoto, où un samouraï justicier va rejoindre la révolution sabre au clair. Une aventure prenante et marquante, qui témoigne des efforts de Microsoft pour conquérir le marché japonais. L’éditeur américain peut compter sur le soutien de SEGA, dont les ajouts au catalogue se font plus nombreux, mais aussi de Square Enix désormais. Dès 2024, le Xbox Game Pass devrait encore sortir les muscles avec l’arrivée des jeux Activision-Blizzard, enfin dans l’écurie de la marque verte après deux ans de feuilleton et de rebondissements.

En attendant de voir les Call of Duty ou Diablo 4 sur le service, Microsoft pourra se reposer sur ses différents partenaires mondiaux, prêts à mettre à disposition leurs jeux dès leur sortie. Ce sera par exemple le cas de Don’t Nod avec Jusant, ou même de Paradox Interactive avec Cities Skylines 2, même si on ne sait pas dans quel état le city builder arrivera après les propos de ses développeurs. Les jeux day one seront nombreux pour cette fin de mois, mais ils seront évidemment accompagnés de productions plus anciennes. Voici le programme du Xbox Game Pass pour les semaines qui suivent :

Like A Dragon Ishin! (Cloud, Console et PC) - disponible

F1 Manager 2023 (Cloud, Console, & PC) – 19 octobre

Cities: Skylines 2 (PC) - 24 octobre

Dead Space (Cloud, PC, & Xbox Series X|S) EA Play – 26 octobre

Mineko's Night Market - 26 octobre

Frog Detective The Entire Mystery (Cloud & Console) - 26 octobre

- 26 octobre Headbangers: Rhythm Royale (Cloud, Console et PC) - 31 octobre

Jusant (Cloud, Console et PC) - 31 octobre

Les sorties XGP d'octobre 2023

Ces nouvelles arrivées s'accompagnent comme d'habitudes de sorties qui, pour une fois, n'avaient pas été dévoilées en avance. On retrouve des petits jeux, des titres appréciés, mais surtout l'excellent Persona 5 Royal qui quittera déjà le Xbox Game Pass. Les abonnés ont donc jusqu'au 31 octobre 2023 pour essayer l'un des meilleurs JRPG de ces dernières années. On rappelle que celles et ceux qui souhaiteraient conserver un ou plusieurs titres de la liste suivante profiteront d'une remise de 20% sur leur achat.