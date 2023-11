C'est l'heure de relancer le Xbox Game Pass pour découvrir les nouveautés de ces dernières heures. Comme d'habitude, le service de Microsoft a en effet agrémenté son catalogue, déjà très riche, avec des titres inédits dont une énorme sortie. Un jeu qui n'était disponible que sur PC jusqu'à maintenant. Mais une production phare du constructeur américain est également de retour alors que ce n'était pas du tout prévu. Après Wild Hearts, Like a Dragon Gaiden : The Man Who Erased His Name ou Jusant, voici ce qui attend les abonnés.

Les ultimes jeux Xbox Game Pass de novembre 2023

Le Xbox Game Pass de novembre 2023 a sans aucun doute été un gros mois, une fois de plus. En plus d'offrir Wild Hearts, Yakuza 7 ou la pépite française Jusant, le service a mis à disposition Football Manager 2024, Spirittea, Coral Island, Dungeons 4 et Persona 5 Tactica. Une belle sélection qui l'est encore plus avec l'ajout de deux softs indépendants.

Le premier, c'est Rollerdrome. Une production indé qui a la particularité de mélanger le roller, et qui vous demande donc d'exécuter des tricks en tout genre, et le jeu de tir à la troisième personne. Un TPS original, très stylisé grâce son cell-shading, développé par Roll7. Le studio derrière une autre licence sportive qui a ses fans : OlliOlli. Le jeu se déroule en 2030 dans un monde gangréné par les entreprises avides de violence et d'excès. Pour assouvir leurs besoins, et distraire la population, un nouveau sport est né, le Rollerdrome - toute ressemblance avec Running Man serait fortuite. C'est disponible dans le Xbox Game Pass.

Le second ajout pour terminer le mois, c'est Dune : Spice Wars. Un jeu de stratégie 4X à la Civilization 6, mais dans l'univers de Dune, qui est sorti de son accès anticipé le 14 septembre dernier. Jusqu'à maintenant, il n'y avait pas encore de version console, mais l'erreur est réparée avec la mouture Xbox Series X|S. Une belle prise pour Microsoft et le Xbox Game Pass de novembre 2023 ? Assurément. Même s'il ne semble pas à la hauteur des ténors du genre auquel il appartient, l'avis général sur Steam est très positif. 80% des évaluations sont dans le vert, ce qui est bon signe. Et en soi, ce n'est pas une grosse surprise étant donné que Northgard, du même studio, avait aussi reçu les faveurs des PCistes.

Une surprise s'invite à la fête

Avant de passer au programme Xbox Game Pass de décembre 2023, Microsoft a une belle surprise. Killer Instinct Anniversary Edition est offert pour le 10e anniversaire de la licence culte de baston. Dans le même temps, le jeu passe free-to-play, et devient donc gratuit, mais l'édition disponible dans le Game Pass est bien plus fournie. Elle inclut ainsi 29 combattants et l'ensemble du contenu premium du titre. Par ailleurs, elle renferme un booster VIP double XP, une Spécialité - une technique -, mais aussi des accessoires de Noël, entre autres.

Cette version Killer Instinct Anniversary Edition est comprise dans le Xbox Game Pass console et PC, tandis que le jeu classique est disponible gratuitement sur Steam. Sur Xbox Series X|S, le jeu prend désormais en charge la 4K 60fps et a procédé à quelques ajustements. Le matchmaking devrait être meilleur et les combattants ont aussi été retouchés.