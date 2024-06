Des utilisateurs du Xbox Game Pass ont en effet rapporté avoir reçu une notification leur rappelant les sorties à venir courant juin. Outre plusieurs jeux déjà annoncés, un nouveau jeu encore gardé secret s'est glissé dans le message aux abonnés, pour le plus grand plaisir des amateurs des simulateurs de vie.

Une jolie surprise du Xbox Game Pass leakée par mégarde

C'est notamment sur le Reddit dédié au Xbox Game Pass qu'un abonné a fait part de sa découverte. Celle-ci fait état des nouveaux jeux à la mode présents ou à venir ce mois-ci sur le service de Microsoft. On y retrouve Octopath Traveler 2, disponible depuis le 6 juin, ainsi qu'Isonzo, sorti quant à lui le 13 juin. Enfin, la notification mentionne un certain et très apprécié My Time at Sandrock, qui n'a quant à lui pas encore fait l'objet d'une annonce.

Pour l'heure, le seul jeu de Pathea Games disponible sur le Xbox Game Pass est My Time at Portia. Il semblerait donc que son successeur, sorti le 2 novembre 2023 sur PC, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch, fasse l'objet d'un déploiement surprise dans les prochains jours. Pour rappel, il s'agit d'un simulateur de survie à la Stardew Valley en 3D. Le but est de construire et gérer une ferme dans la désertique ville de Sandrock, développer ses relations avec les habitants, et parfois combattre des créatures ou adversaires humains menaçant de saccager ce petit havre de paix ensablé.

Rappelons également que le Xbox Game Pass n'a pour l'heure détaillé son programme que jusqu'à demain, le 18 juin. Au-delà, le mystère quant aux nouveaux jeux à venir reste entier. Mais de récents leaks en plus de celui d'aujourd'hui ont déjà en partie gâché la surprise. Nickelodeon All-Star Brawl 1 ou 2 ainsi que le magnifique Tchia pourraient ainsi rejoindre My Time at Sandrock sur le service d'abonnement de Microsoft dans la seconde moitié du mois de juin. Il ne faudra dans tous les cas pas attendre très longtemps pour en avoir le cœur net.