Trois jeux Xbox Game Pass d'octobre 2023 sont d'ores et déjà disponibles, et ça va continuer tranquillement jusqu'à la fin du mois. Demain, mardi 10 octobre 2023, ce sera l'arrivée d'un très gros morceau avec le lancement officiel de Forza Motorsport sur Xbox Series X|S, PC, et évidemment, dans le service de Microsoft. Mais un autre ténor des jeux de sport a déjà fait son grand retour.

Un gros jeu Xbox Game Pass d'octobre 2023 à tester gratuitement

En début de mois, les abonnés Xbox Game Pass ont pu découvrir l'action-RPG dans le monde de Batman, Gotham Knights, mais aussi le jeu de stratégie The Lamplighter's League et Warhammer 40,000: Darktide, qui ne fait pas vraiment dans la dentelle. Si vous aimez vous écharper, mais en ayant un but un peu plus tactique, NHL 24 a rejoint l'EA play et donc le service de Microsoft.

Tous les abonnés Xbox Game Pass Ultimate ont en effet accès à des versions d'essai des jeux Electronic Arts, pendant 10 heures. Une durée souvent suffisante, ce qui devrait être le cas pour NHL 24. Le hockey sur glace parle forcément moins au public français, mais toujours est-il qu'il y a des intéressé(e)s. Quoi de neuf cette année ? Comme pour EA Sports FC 24, l'éditeur essaye de renforcer l'immersion avec des commentateurs investis et des bruits de spectateurs plus présents que jamais, un système pour gérer la fatigue des joueurs, ou encore des contrôles plus intuitifs.

Bref, une mise à jour habituelle des jeux de sport d'EA qui a fait son apparition dans le Xbox Game Pass Ultimate le 6 octobre dernier. Un lancement encore tout récent et qui n'est pas facturé aux abonnés durant les 10 premières heures. Après, il faudra bien entendu passer à la caisse, mais celles et ceux qui franchiront le pas pourront bénéficier d'une réduction de 10% sur l'achat d'une copie numérique du titre.

NHL 24 et les prochaines nouveautés du service de Microsoft

NHL 24 peut donc être testé gratuitement pendant 10 heures, aux côtés des jeux Xbox Game Pass offerts comme Gotham Knights, The Lamplighter's League, Warhammer 40,000 Darktide et Forza Motorsport dans quelques heures. Et après ? Voici les prochains ajouts d'octobre 2023 :

From Space (Cloud, Console et PC) – 12 octobre

(Cloud, Console et PC) – 12 octobre Like A Dragon : Ishin! (Cloud, Console et PC) – 17 octobre

(Cloud, Console et PC) – 17 octobre Cities: Skylines 2 - 24 octobre

- 24 octobre Mineko's Night Market - 26 octobre

- 26 octobre Headbangers: Rhythm Royale - 31 octobre

- 31 octobre Jusant - 31 octobre

Les abonnés Xbox Game Pass ont également droit à des petits cadeaux gratuits supplémentaires. Le premier, c'est le Starter Pack Héros d'Overwatch 2 pour accéder aux six des personnages - dont Illari -, à des skins légendaires, cosmétiques et des pièces. Les fans d'anime vont pouvoir s'affaler dans le canapé pour passer en revue le catalogue de Crunchyroll Premium. 75 jours sont offerts, ce qui laisse le temps de rattraper légèrement son retard, sauf sur les licences les plus denses. Il y a aussi encore des packs et objets Fallout 76, UFC 4, Apex Legends et World of Warships: Legends à récupérer, mais il faut faire vite.