Il est bon de se rappeler que les membres du Xbox Game Pass et XGP Core bénéficient chaque semaine de l'opportunité d'explorer gratuitement une sélection de jeux durant le week-end. La particularité de cette offre est qu'il n'existe aucune contrainte de durée de jeu ; les joueurs peuvent terminer les jeux proposés sans aucun coût additionnel, tant qu'ils restent motivés. Quant aux quatre jeux mis à disposition cette semaine, ils offrent une variété intéressante, allant de l'aventure en plein air à des affrontements intenses (de la baston).

Le Xbox Game Pass présente 4 belles surprises pour le Week-End

Ce week-end sur le Xbox Game Pass, du 8 au 10 mars, on retrouve notamment Moving Out 2. C'est la suite tant attendue du jeu de déménagement coopératif qui a su charmer un large public grâce à son approche humoristique et ses défis basés sur la physique. Dans Moving Out 2, les joueurs s'embarquent dans une aventure un peu plus folle que la précédente, avec des scénarios de déménagement qui continuent de défier les lois de la logique et de la physique. Travaillant en équipe, les joueurs doivent naviguer à travers une variété de niveaux inédits, chacun proposant des obstacles uniques et des puzzles à résoudre.

Les fans de baston et de gore pourront aussi compter sur Mortal Kombat 1 (2023) sur le Xbox Game Pass. Ce titre de la série emblématique de jeux de combat apporte avec lui des combats sanglants et les graphismes de bonne facture. Le jeu propose divers modes, allant du combat classique en un contre un à des modes histoire et multijoueur. Chaque personnage dispose de techniques, mouvements spéciaux et Fatalities propres, offrant une profondeur de jeu significative et encourageant les joueurs à maîtriser différents styles de combat.

Pour tout le monde

Le Xbox Game Pass permet également de tester Ed-0: Zombie Uprising. Un jeu de survie qui plonge les joueurs dans un environnement post-apocalyptique infesté de zombies. Le gameplay mélange des éléments de roguelike avec la gestion des ressources et la construction de défenses. Les joueurs doivent explorer, collecter des ressources et combattre pour survivre face aux vagues incessantes de zombies. La nature aléatoire des environnements et des rencontres assure que chaque partie est unique, mettant à l'épreuve la capacité des joueurs à s'adapter et à planifier leurs stratégies de survie.

Enfin, on a le droit à From Space. Dans ce jeu, les joueurs font face à une invasion extraterrestre dans un style artistique cartoon. Il est conçu pour être joué en coopération, où les joueurs doivent collaborer pour repousser les extraterrestres et sauver la planète. Le jeu combine des éléments de tir et de stratégie, les joueurs devant choisir entre différents personnages et armes pour affronter les défis qui les attendent. La coopération est cruciale, car les joueurs doivent combiner leurs compétences et travailler ensemble pour progresser à travers les niveaux et vaincre les boss. Bref, du coop comme on aime sur le XGP.