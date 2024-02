Alors, qu'est-ce qui nous attend dans le Xbox Game Pass en mars 2024 ? Pour l'instant, on connaît le nom de 5 jeux, et vu les titres concernés, c'est prometteur.

Les abonnés au Xbox Game Pass ont plutôt bien mangé en février 2024. Ça a commencé sur les chapeaux de roue avec Persona 3 Reload, avant d'enchaîner avec des gros titres. On pense notamment à Resident Evil 3 Remake ou Madden NFL 24. Plus récemment, c'est Tales of Arise qui a fait son entrée dans le service, pour le plus grand bonheur des fans de JRPG. Mais ça y est, on arrive à la fin du mois, et c'est bientôt le moment de laisser place à une nouvelle fournée de jeux. Que nous réserve mars 2024 ? Voyons ça ensemble.

Les nouveaux jeux Xbox Game Pass du mois de mars 2024

Aux dernières nouvelles, Microsoft avait confirmé l'arrivée de deux titres dans le Xbox Game Pass le mois prochain. D'abord, on a Warhammer 40,000 : Boltgun, un fast-FPS aux allures rétro qui est un véritable délice à jouer. Vous cherchez un défouloir digne de ce nom ? Vous êtes clairement à la bonne adresse, mais pour le faire via l'abonnement, il faut attendre le 5 mars. Le deuxième jeu n'est autre que Diablo 4 qui débarque le 28 mars prochain. Au vu de l'année chargée qui attend le dernier-né de la franchise de Blizzard, c'est un bel ajout dans le catalogue.

A part ces deux-là, on ne savait pas vraiment ce qui nous attendait sur le Xbox Game Pass. Mais récemment, on a eu trois nouvelles productions qui ont été confirmées pour mars 2024. On relève la présence de Lightyear Frontier une expérience en monde ouvert où il faut prospérer avec sa ferme interstellaire à bord de son mécha. Un postulat de départ plutôt intéressant. Ensuite, on a MLB The Show 24 pour les amateurs de baseball, et qui sortira day one sur le XGP.

Le clou du spectacle, c'est Open Roads le 28 mars prochain. Il s'annonce déjà comme une véritable pépite indépendante, et ce n'est pas un hasard si Annapurna est derrière l'édition. Bref, vous l'aurez compris, c'est un beau mois qui se profile sur le Xbox Game Pass, en sachant qu'on n'a pas encore affaire à la liste complète des jeux. Il nous tarde de l'avoir sous les yeux.

Warhammer 40,000 : Boltgun (Cloud, Console et PC) – 5 mars

Lightyear Frontier - 19 mars

MLB The Show 24 - 19 mars

Open Roads - 28 mars

Diablo IV - 28 mars

Les jeux de février 2024 sur le XGP

Tout ça, c'est bien beau, mais on n'est pas encore en mars. L'attente sera de courte durée, mais pour patienter, on va vous remettre la liste des jeux qui sont arrivés (ou vont arriver) dans le Xbox Game Pass en février 2024. Parmi ceux qui sont en approche, on retrouve par exemple Maneater, si vous avez envie de jouer un requin dans une aventure... spéciale. Mais surtout, on a Madden NFL 24 accessible via l’EA Play, un incontournable pour les fans football américain. On vous laisse découvrir ça :