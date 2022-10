Les nouveaux jeux Xbox Game Pass d'octobre 2022 viennent de tomber et il y a un RPG légendaire, un titre ultra bien noté et plusieurs sorties dans le lot.

Le Xbox Game Pass d’octobre 2022 a commencé sur les chapeaux de roues. Lors de la première quinzaine du mois, Microsoft a régalé les joueurs avec de très bons jeux comme The Walking Dead de Telltale et surtout A Plague Tale Requiem, disponible dès sa sortie. Qu’est-ce que le service nous réserve pour la fin du mois ? Les prochains jeux XGP viennent d’être annoncés.

Les dernier jeux du Xbox Game Pass d'octobre 2022

Microsoft lève le voile sur les ultimes arrivées du Xbox Game Pass d’octobre 2022. Après un début de mois marqué par des sorties attendues comme Scorn ou A Plague Tale Requiem, le service d’abonnement continue sur sa lancée. Au programme, des jeux day one à la pelle, dont l’un des meilleurs JRPG de ces dernières années qui arrive enfin sur les consoles Xbox.

Phantom Abyss - 20 octobre (Cloud, PC & Xbox Series X|S)

Jeu multijoueur asynchrone plongeant les joueurs au cœur de temples générés de manière procédurale. Le but est simple : récupérer des reliques sacrées qui sont cachées remplies de pièges. Un titre à la vibe Indiana Jones assumée qui devrait offrir sa dose de challenge aux abonnés Xbox Game Pass.

Amnesia: Collection - 20 octobre (Cloud, Console, & PC)

Compilation regroupant jeux de la série, à savoir : The Dark Descent, A Machine For Pigs et Justine. Immergez-vous dans trois cauchemars vivants de la licence d’horreur culte qui vous feront frissonner jusqu’à la moelle. Un ajout Xbox Game Pass parfait pour Halloween.

Amnesia: Rebirth - 20 octobre (Cloud, Console, & PC)

Le thème de l’horreur sera également représenté avec Amnesia: Rebirth, une nouvelle plongée dans les ténèbres par les créateurs de la série. Plongez dans un périple explorant les limites de la résilience humaine où désolation rencontre désespoir.

Soma - 20 octobre (Cloud, Console, & PC)

Les créateurs d’Amnesia: The Dark Descent sont décidément à l’honneur dans ce Xbox Game Pass d’octobre 2022. Soma est à cheval entre l’horreur et la science-fiction. Le titre se déroule sous les vagues de l’Océan Atlantique, où votre radio est hors service et les vivres commencent à manquer. Et voilà maintenant que les machines se prennent pour des humains.

Persona 5 Royal - 21 octobre (Cloud, Console & PC)

Cela faisait des années qu’il était attendu hors PS4, le voilà enfin sur le Xbox Game Pass. Vedette de cette dernière vague du mois, Persona 5 Royal s’est déjà érigé au rang de JRPG légendaire aux yeux des amateurs du genre. Dans cette version, tous les contenus téléchargeables sont disponibles.

Signalis - 27 octobre (Cloud, Console & PC)

Encore une sortie day one sur le Xbox Game Pass. Dans Signalis, vous vous éveillez d’un long sommeil à la suite duquel vous explorez un monde surréaliste rétro-technologique. Dans la peau d’Elster, une technicienne Replika, vous partiez à la recherche de rêves oubliés. Au programme, des secrets, des créatures cauchemardesques et des énigmes.

Gunfire Reborn - 27 octobre 2022 (Cloud, Console & PC)

Jeu d’aventure à niveaux mélangeant tir à la première personne, roguelite et RPG. Le titre propose plusieurs héros uniques, chacun possédant diverses compétences qui leurs sont propres. Gunfire Reborn plonge les joueurs dans des niveaux générés de manière procédurale, où ils pourront se défendre grâce à des armes trouvées au hasard.

Frog Detective: The Entire Mystery - 27 octobre (PC)

Petit jeu indépendant de la sélection, le titre vous met dans la peau d’un détective qui doit résoudre trois affaires mystérieuses et loufoques. A vous d’interroger des suspects et de trouver des indices pour découvrir le fin mot de l’histoire.