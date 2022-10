Fin du suspens, Microsoft a dévoilé officiellement la première vague des jeux ajoutés au Xbox Game Pass en octobre. Au programme, deux grosses sorties, un titre multijoueur ultra apprécié et des classiques de la narration.

Les nouveaux jeux du Xbox Game Pass d'octobre 2022

Le Xbox Game Pass se met aux couleurs d’Halloween. Pour bien commencer le mois d’octobre 2022, Microsoft va mettre à l’honneur tout ce qui fait le charme de cette fête : « les costumes, les horreurs cauchemardesques, les chevaliers, les zombies et toujours plus de rats. » Entre The Walking Dead de Telltale, A Plague Tale Requiem ou encore Scorn, les abonnés ont tout pour se mettre dans l’ambiance. Trêve de bavardages, voici sans plus attendre les ajouts Xbox Game Pass d’octobre 2022 :

Chivalry 2 - disponible (Cloud, Console & PC)

- disponible (Cloud, Console & PC) Medieval Dynasty – 6 octobre (Xbox Series X|S)

– 6 octobre (Xbox Series X|S) The Walking Dead: The Complete First Season – 6 octobre (PC)

– 6 octobre (PC) The Walking Dead: Season Two – 6 octobre (PC)

– 6 octobre (PC) Costume Quest – 11 octobre (Cloud & Console)

– 11 octobre (Cloud & Console) Eville – 11 octobre (Console & PC)

– 11 octobre (Console & PC) Dyson Sphere Program – 13 octobre (PC)

– 13 octobre (PC) Scorn – 14 octobre (Cloud, PC & Xbox Series X|S)

– 14 octobre (Cloud, PC & Xbox Series X|S) A Plague Tale: Requiem – 18 octobre (Cloud, PC & Xbox Series X|S)

On rappelle que les membres du Xbox Game Pass Ultimate auront le droit à un jeu bonus temporairement. Le tout premier Fallout est en effet offert aux joueurs PC afin de célébrer les 25 ans de la franchise.

Les sorties du Xbox Game Pass d'octobre 2022

On connaît le topo par cœur maintenant : toutes ces nouveautés du Xbox Game Pass d’octobre 2022 s’accompagnent d’une poignée de sorties. Vous avez donc jusqu’au 15 octobre pour jouer aux six titres suivants. Rappelons que vous pouvez profiter d’une réduction de 20% sur chacun d’entre eux si vous souhaitez les conserver dans votre collection.