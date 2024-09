C'est en tout cas ce qu'eXtas1s, un leaker réputé s'agissant de tout ce qui touche à Xbox, a récemment avancé. Le 26 septembre, trois jeux à venir sur Xbox Game Pass seront annoncés, dont deux seraient déjà connus. Microsoft devrait confirmer tout cela avec une présentation en bonne et due forme à l'occasion du Tokyo Game Show qui se tiendra la semaine prochaine.

Le Xbox Game Pass garderait des surprises pour le Tokyo Game Show

Récemment lancé, le palier Standard du Xbox Game Pass à 12,99 euros par mois semble être la dernière fausse bonne idée de Microsoft pour son service d'abonnement phare. Celui-ci ne permet en effet pas d'accéder aux nouveaux jeux « Day One », comme les particulièrement attendus Frostpunk 2 et Ara: History Untold à venir. Il semblerait toutefois que Xbox prépare pour cette version au rabais une surprise à l'occasion du Tokyo Game Show, du 26 au 29 septembre.

Selon eXtas1s, les trois nouveaux jeux à venir sur le Xbox Game Pass le 26 septembre seraient annoncés pendant la journée d'ouverture de la grand-messe vidéoludique japonaise. Deux d'entre eux auraient d'ailleurs déjà leaké. Le service de Microsoft accueillerait donc la semaine prochaine We Love Katamari REROLL + Royal Revery et All You Need Help. Le troisième jeu est encore entouré d'un voile de mystère.

Le leaker eXtas1s s'est dernièrement montré particulièrement fiable s'agissant de partager des informations officieuses correctes autour de la branche gaming de Microsoft au sens large. Il faudra toutefois attendre une confirmation officielle de la part de Xbox pour en avoir le cœur net. Pour cela, rendez-vous a priori au Tokyo Game Show la semaine prochaine pour avoir le fin mot de l'histoire. La version Standard du Xbox Game Pass aurait bien besoin de véritables arrivages de nouveaux jeux. Ce palier brille en effet pour l'instant par son inutilité face à un palier Ultimate que Xbox semble vouloir mettre en avant de manière pas nécessairement très subtile.

Source : eXtas1s sur X.com