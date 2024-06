Mise à jour du 06/06/24 à 15h30

Ce sont donc six nouveaux jeux qui rejoignent le Xbox Game Pass d'ici au 18 juin, avec de très belles surprises. L'une d'entre elles s'est déjà faite connaître avant l'heure via un leak. Deux autres à venir ont connu le même sort, dont une exclu PS5 particulièrement appréciée. On vous détaille tout cela.

Tous les nouveaux jeux Xbox Game Pass de juin annoncés

Nous avons appris en avance qu'Octopath Traveler 2 rejoindrait dans la surprise le Xbox Game Pass aujourd'hui, et ce n'est pas le seul ! Le premier opus s'est également invité sur le service d'abonnement de Microsoft. Pour les quatre autres jeux à venir ce mois-ci, le mystère demeurait encore. Le doute n'est maintenant plus permis avec une annonce officielle via Xbox Wire.

Ainsi, nous connaissons maintenant le programme du Xbox Game Pass jusqu'au 18 juin. Nous avons tout d'abord Depersonalization, un RPG unique en son genre développé par MeowNature et attendu le 12 juin. Il sera ensuite suivi de Isonzo, un FPS massivement multijoueur qui nous fait revivre le front italien de la Première Guerre Mondiale, prévu le 13 juin. Le controversé The Callisto Protocol, par le créateur de Dead Space, sortira le même jour. Enfin, nous allons encore connaître quelques frissons le 18 juin avec Still Wakes the Deep, le jeu indépendant très prometteur de The Chinese Room.

De belles surprises rejoignent le Xbox Game Pass en juin. © Microsoft

Deux jeux colorés à venir leakent, dont une exclu PS5

Voici donc le programme à venir sur le Xbox Game Pass jusqu'au 18 juin. Après cette date, le service d'abonnement de Microsoft garde encore la surprise. Mais cela a pu être en partie éventé avant l'heure via un nouveau leak la part de eXtas1s, rédacteur chez nos confrères de eXputer. Selon lui, deux nouveaux jeux vont débarquer ce mois-ci, dont une exclusivité PS5.

L'exclusivité en question n'est autre que Tchia, le magnifique jeu développé par Awaceb qui nous emporte dans son archipel inspirée de la Nouvelle Calédonie. Un titre aussi beau qu'apprécié grâce à sa superbe direction artistique et son gameplay mélangeant Breath of the Wild et transformations. Ce titre n'est jamais sorti sur les consoles Xbox et arrivera sur Nintendo Switch le 27 juin.

L'autre jeu leaké est Nickelodeon All-Star Brawl 1 ou 2, le Smash Bros-like mettant en avant les personnages iconiques de Nickelodeon, dont Bob l'Éponge, les Tortues Ninja, Danny Phantom et tant d'autres. Il y aura donc de quoi faire entre l'un des titres de cette série et le retour très remarqué de MultiVersus. Alors que le Xbox Showcase arrive le 9 juin dans le cadre du Summer Game Fest 2024, il semblerait que eXtas1s ait coiffé la conférence au poteau avec ce leak. Gageons que nous en apprendrons plus sur les prochains jeux à venir sur le Xbox Game Pass dans les prochains jours.