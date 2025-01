L’univers du jeu vidéo est régulièrement secoué par des leaks et des rumeurs, et cette fois-ci, c’est encore le YouTubeur EXtas1s qui fait sensation. Connu pour des révélations parfois justes, mais pas toujours parfaitement fiables, il prétend avoir découvert les prochains titres à rejoindre le Xbox Game Pass en février 2025.

Les jeux du Xbox Game Pass de février 2025 avec du culte

Le très gros jeu du mois de février 2025 sur le Xbox Game Pass serait donc Crash Bandicoot 4: It’s About Time. Sorti initialement en 2020, le jeu a été acclamé pour son retour aux racines de la série tout en apportant des mécaniques modernes. Développé par Toys for Bob, ce titre de plateforme coloré et exigeant propose une aventure à travers plusieurs dimensions, où Crash et sa sœur Coco doivent affronter des ennemis classiques comme Neo Cortex et N. Tropy. Son arrivée sur le Xbox Game Pass serait une excellente nouvelle pour les fans de la licence, ainsi qu’une belle opportunité pour les nouveaux joueurs de découvrir ce classique réinventé.

On retrouverait aussi Heroes of the Storm sur le Xbox Game Pass. Bien qu’il ne soit plus au centre des priorités de Blizzard Entertainment, Heroes of the Storm reste un MOBA apprécié pour sa simplicité et son mélange d’univers emblématiques issus des franchises de Blizzard, comme Warcraft, Diablo, et StarCraft. Ce jeu pourrait apporter une touche multijoueur compétitive au XGP, séduisant à la fois les amateurs de stratégie en temps réel et les joueurs occasionnels grâce à son accessibilité. Si cette rumeur s’avère vraie, cela pourrait également raviver l’intérêt pour ce titre, malgré son développement réduit ces dernières années.

La liste des jeux pour février 2025 qui ont leaké :

Crash Bandicoot 4: It’s About Time

Heroes of the Storm

Madden NFL 25

Enfin, pour terminer, nous aurions le droit à un peu de sport sur le Xbox Game Pass avec Madden NFL 25. Pour les amateurs de sport, Madden NFL 25 pourrait être un ajout intéressant. L'édition 2024 de la célèbre franchise de simulation de football américain d'EA Sports met en vedette Christian McCaffrey des 49ers de San Francisco sur sa couverture. Cette version célèbre et introduit des améliorations notables qui auront de quoi séduire les amateurs de sports américains.

Source : EXtas1s