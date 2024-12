Une fois de plus, le Xbox Game Pass laisse leaker l’arrivée de deux nouveaux jeux, et clairement, ça s’annonce prometteur. Deux perles que les abonnés devraient vraiment apprécier.

Le Xbox Game Pass n’en finit pas d’attirer l’attention. Cette fois, deux jeux cultes de l’ère Xbox 360 et PS3 pourraient rejoindre le service en 2025. Selon un leak récent, deux jeux cultes seraient en route pour enrichir le catalogue. De quoi réjouir les amateurs de FPS et les nostalgiques des classiques.

Le Xbox Game Pass pourrait régaler

L’information vient de l’insider eXtas1s, bien connu pour ses révélations fiables. Il a partagé une capture d’écran montrant Call of Duty: World at War sur le Microsoft Store. Ce détail a mis le feu aux poudres. Pourquoi ? Parce que ce genre de listing est souvent le signe qu’un jeu va débarquer sur le Xbox PC Game Pass.

Les joueurs y voient donc un indice clair : World at War pourrait être annoncé très prochainement sur le Xbox Game Pass. Et il y a de quoi s’enthousiasmer. Ce jeu, sorti en 2008, est un véritable pilier de la franchise Call of Duty. Il a marqué les esprits en introduisant le fameux mode Zombies. Ce bonus, presque anecdotique à l’époque, est devenu un élément central de la série. Le revoir en action pourrait bien raviver de nombreux souvenirs.

Une autre surprise

Mais ce n’est pas tout. La même fuite mentionne aussi Singularity. Ce FPS de science-fiction, sorti en 2010 et développé par Raven Software, n’a pas eu le succès qu’il méritait à sa sortie. Pourtant, son gameplay innovant et son ambiance unique lui ont permis de se faire une place dans le cœur des joueurs au fil du temps.

L’ajout de Singularity serait une excellente nouvelle pour ceux qui l’ont manqué à l’époque. Et pour les nouveaux joueurs, c’est une chance de découvrir un jeu qui mérite d’être redécouvert. Avec le Xbox Game Pass, ce genre de perle rare peut enfin toucher un public plus large.

Malheureusement, il faudra attendre. Selon le leak, ces deux jeux ne seraient disponibles qu’en mai 2025. Une attente un peu longue, mais qui pourrait être adoucie par d’autres ajouts d’ici là. Il n’est pas impossible que d’autres jeux Call of Duty fassent leur apparition avant cette date.

Source : eXtas1s