Cela devait bien arriver, d'autant que Phil Spencer avait préparé le terrain, mais le Xbox Game Pass augmente ses prix. Et pour la formule la plus chère, le XGP Ultimate, ça fait mal au portefeuille avec une hausse de 3 euros. Mais le service bouleverse également ses offres avec un palier « Standard », qui s'intercale entre le XGP Console et l'Ultimate. Une manière pour la firme de Redmond de générer plus de revenus afin, entre autres, de rentabiliser l'achat d'Activision Blizzard. D'ailleurs, l'éditeur devrait prendre encore plus de place très bientôt.

Un énorme jeu dans le Xbox Game Pass de juillet 2024

Ce n'est pas une surprise, mais le Xbox Game Pass revoit donc encore à la hausse ses tarifs, et ce n'est peut-être pas la dernière fois. En effet, les services de ce type ne peuvent pas fonctionner correctement et être rentables sans modifier les prix. Un constat valable pour toutes les crèmeries, même si c'est encore plus vrai pour Microsoft qui axe sa stratégie sur son abonnement. Payer plus cher pour avoir plus ? Ce qui est certain, c'est que la firme de Redmond justifiera en partie ce changement par l'ajout des jeux Activision. Call of Duty Black Ops 6 sera disponible gratuitement pour les abonnés Xbox Game Pass à sa sortie.

Selon une rumeur, Crash Bandicoot N Sane Trilogy devrait aussi rejoindre le XGP en août 2024. Et si les plans de Microsoft était bien plus vaste que cela ? D'après l'insider Tom Henderson, dont la réputation n'est plus à prouver, Call of Duty Modern Warfare 3 devrait être inclus dans le Xbox Game Pass de juillet 2024. Pour l'instant, il ne fait pas partie de la liste officielle des jeux offerts, mais on sait que le constructeur peut annoncer des nouveautés du jour au lendemain.

« Microsoft s'apprête à lancer Call of Duty Modern Warfare 3 dans le Xbox Game Pass dans le courant du mois » explique Henderson. D'après ses sources, l'annonce aurait dû être faite aujourd'hui, probablement pour contrebalancer l'augmentation des prix, mais la société a peut-être revu ses plans. Quant à l'ajout dans le service, il mentionne une arrivée de cet énorme jeu surprise pour la seconde moitié de juillet 2024. Étant donné que l'achat d'Activision Blizzard est finalisé depuis plusieurs mois, ces rumeurs sont plutôt crédibles dans la mesure où Microsoft attendait justement que tout cela se concrétise avant de passer la seconde.