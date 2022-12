La popularité d'un jeu tient parfois à peu de choses et personne n'aurait pu parier sur le succès de celui-ci sur le Xbox Game Pass.

Alors que l'on pourrait penser que sur le Xbox Game Pass, Minecraft et Forza Horizon continuent de dominer pour encore de très longs mois. Un tout nouveau jeu vient de faire son apparition pour "voler" la première place. Ainsi avec sa bonne réception de la part du public, le FPS High On Life se glisse dans le top des jeux les plus populaires du très apprécié Xbox Game Pass. Un coup de maitre de la part des développeurs ?

Vers l'infini et au delà sur le Xbox Game Pass

On peut apprendre la nouvelle via le compte Twitter officiel de Aaron Greenberg, soit le vice-président du marketing des jeux Xbox :

Jusqu'à quelle hauteur peut aller @highonlifegame ? TO THE TOP est la bonne réponse. Félicitations à @SquanchGames @JustinRoiland et son équipe ! High on Life a dépassé Minecraft pour devenir le jeu le plus populaire sur Game Pass. Un résultat incroyable compte tenu du pouvoir de rétention de Minecraft et de Forza Horizon 5 en tête du classement. Je suis convaincu que High on Life est le plus grand lancement "Day 1" du Game Pass en 2022.

L'indétrônable (jusqu'alors sur le Xbox Game Pass) Minecraft passe donc de la première à la deuxième position et c'est clairement une bascule qui va rester gravée dans les mémoires. Pour mémoire le FPS High on Life est un jeu qui sort de l'esprit de Justin Roiland, co-créateur de Rick & Morty.

High On Life sort tout droit de l'imagination de Justin Roiland. L'humanité est menacée par un cartel extraterrestre qui entend l'exploiter comme une drogue. C'est à vous qu'il incombe de secourir et coopérer avec des armes parlantes, de vaincre Garmantuous et son groupe et de sauver le monde.

Le jeu est disponible depuis le 13 décembre et il fait un véritable carton sur Steam avec une évaluation très positive.

Avez-vous essayé le jeu sur le Xbox Game Pass ?