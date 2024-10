Le Xbox Game Pass a entamé sa mue. En recherche de plus de rentabilité, Microsoft a réévalué les différentes formules du service et opéré des changements assez conséquents pour les abonnés. Les sorties day one pour tout le monde, c’est désormais fini. Il faudra désormais passer impérativement par le Game Pass Ultimate et PC pour en profiter et la facture est forcément plus élevée désormais. Des évolutions qui n’ont pas manqué de créer la confusion, mais tout est devenu un peu plus clair pour la communauté. Réglée comme une montre, Microsoft suit scrupuleusement son calendrier de communication et dévoile la seconde fournée de jeux du Xbox Game Pass d’octobre 2024.

Les nouveautés du Xbox Game Pass d'octobre 2024

Déjà un an que le rachat historique d’Activision-Blizzard a été acté, et voilà seulement que l’un des changements les plus importants se fera ressentir. Quelques titres ont été intégrés au service au compte-goutte, mais ça y est la firme de Redmond va sortir l’artillerie lourde pour son service. Les membres du Xbox Game Pass Ultimate et PC auront en effet le privilège de découvrir Call of Duty Black Ops 6 dès sa sortie et sans frais supplémentaires. Plusieurs titres de licence seront par ailleurs jouables via le Xbox Cloud Gaming (toujours en beta), intégré à la formule Ultimate, rappelons-le. Et pour le reste ? Voici tous les derniers jeux qui rejoindront le Xbox Game Pass en octobre 2024 et un petit aperçu de ce qui nous attend le mois prochain :

Les derniers jeux XGP d'octobre 2024

South Park: The Fractured but Whole - 16 octobre (Cloud, Console, & PC) (Ultimate, PC Game Pass et Game Pass Standard)

- 16 octobre (Cloud, Console, & PC) (Ultimate, PC Game Pass et Game Pass Standard) Donut County – 17 octobre (Cloud, Console, & PC) (Ultimate, PC Game Pass et Game Pass Standard)

– 17 octobre (Cloud, Console, & PC) (Ultimate, PC Game Pass et Game Pass Standard) MechWarrior 5: Clans - 17 octobre (Cloud, PC, & Xbox Series X|S) (Game Pass Ultimate, PC Game Pass)

- 17 octobre (Cloud, PC, & Xbox Series X|S) (Game Pass Ultimate, PC Game Pass) Call of Duty: Black Ops 6 - 25 octobre (Cloud, Console, & PC) (Game Pass Ultimate, PC Game Pass)

- 25 octobre (Cloud, Console, & PC) (Game Pass Ultimate, PC Game Pass) COD Modern Warfare III - 25 octobre (Cloud via le XGP Ultimate)

- 25 octobre (Cloud via le XGP Ultimate) Call of Duty: Warzone - 25 octobre (Cloud via le XGP Ultimate)

- 25 octobre (Cloud via le XGP Ultimate) Ashen - 29 octobre (Cloud, Console, & PC) (Ultimate, PC Game Pass et Game Pass Standard)

(Cloud, Console, & PC) (Ultimate, PC Game Pass et Game Pass Standard) Dead Island 2 - 31 octobre (PC) (Game Pass Ultimate, PC Game Pass)

Les premiers jeux Xbox Game Pass de novembre 2024

StarCraft: Remastered - 5 novembre (PC) (Game Pass Ultimate, PC Game Pass)

- 5 novembre (PC) (Game Pass Ultimate, PC Game Pass) StarCraft II: Campaign Collection - 5 novembre (PC) (Game Pass Ultimate, PC Game Pass)

Les prochains jeux du Xbox Game Pass ©Microsoft

Les jeux sortants du XGP

C’est systématique, ces nouvelles arrivées seront compensées par quelques sorties. Les abonnés auront donc encore quelques jours pour découvrir, voire terminer, les jeux de la liste suivante. Tous quitteront le Xbox Game Pass le 31 octobre 2024 :

Frog Detective: The Entire Mystery (Cloud, Console, and PC)

Headbangers (Cloud, Console, and PC)

Inkulinati (Cloud, Console, and PC)

Lonely Mountain’s Downhill (Cloud, Console, and PC)

Mineko’s Night Market (Cloud, Console, and PC)

Source : Microsoft